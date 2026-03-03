Более 95% подвергаются издевательствам: омбудсмен озвучил реальную статистику из плена РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал мир усилить ответственность РФ за пытки пленных украинцев.
Слова Лубинца прозвучали во время заседания Совета ООН по правам человека, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Омбудсмен подчеркнул, что страна-агрессор "превратила пытки в государственную политику" и использует их "как оружие".
"Согласно данным ООН более 95% украинских военнопленных подвергаются систематическим пыткам, а по состоянию на конец 2025 года 337 украинских военнопленных были сознательно и жестоко казнены россиянами", - говорится в заявлении Лубинца.
Он призвал мировые государства усилить давление на РФ, обеспечить документирование каждого преступления и привлечь виновных к ответственности.
"Эта тема критически важна - мир не может оставаться в стороне", - подчеркнул Лубинец.
Военные преступления РФ
Напомним, страна-агрессор неоднократно была уличена в убийствах украинских военнопленных, пытках и внесудебных казнях как на оккупированных территориях, так и непосредственно на линии фронта.
За последние месяцы спецслужбы Украины и международные правозащитные организации зафиксировали рост количества таких преступлений, особенно на самых горячих участках фронта, в частности в Донецкой области.
В частности, в конце декабря в Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.
Ранее, 19 ноября, вблизи поселка Котлино в Покровском районе Донецкой области оккупанты расстреляли пятерых украинских военнопленных. Защитники были разоружены и лежали на земле лицом вниз, когда один из россиян открыл по ним прицельный огонь из автомата.
Кроме того, в окрестностях Затишья в Запорожской области захватчики убили двух украинских воинов. Еще один такой случай произошел 14 ноября, когда оккупанты казнили трех захваченных украинских бойцов.