Зарплаты военных вырастут до 460 тысяч гривен: кому и сколько будут платить
Зарплата военного будет состоять из базовой ставки 20 тысяч гривен и дополнительных выплат за выполнение боевых задач. Наибольшие суммы будут получать пехотинцы на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Вводятся три типа контрактов: пехотно-штурмовой, боевой и базовый. Выплаты во всех формируются по единой логике - "базовая ставка" 20 000 гривен плюс дополнительные вознаграждения за выполнение боевых задач.
Самые большие суммы предусмотрены для пехотных должностей на передовой.
Пехотно-штурмовой контракт
Рассчитан на пехотинцев, штурмовиков, боевых медиков, наводчиков, механиков-водителей и другие должности из соответствующего перечня Минобороны.
Сроки службы:
- 14 месяцев - для гражданских;
- 10 месяцев - для действующих военных;
- 6 месяцев и более - для военных, уволенных со службы во время действия особого периода.
Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц, максимальная - 460 000 гривен.
Дополнительные вознаграждения рассчитываются по принципу "10/20/40":
- 10 000 гривен в день - за выполнение задач непосредственно на боевых позициях на уровне взводного опорного пункта;
- 20 000 гривен - за день ударно-поисковых действий (уничтожение малых групп противника, разведка, эвакуация, возвращение своих позиций);
- 40 000 гривен - за день штурмовых действий с продвижением вперед.
Эти надбавки распространяются и на защитников, которые выполняют боевые задачи по удержанию и штурму позиций, но формально не подписали контракты.
Если военнослужащий временно находится в тылу - в командировке или отпуске - к "базе" доплачивается 10 000 гривен, то есть он получает минимум 30 000 гривен в месяц.
Боевой контракт
Рассчитан на пилотов БпЛА, операторов наземных роботизированных комплексов (НРК), специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллеристов и другие подобные специальности. Срок - 24 месяца.
Минимальная зарплата - 30 000 гривен, максимальная - 120 000 гривен в месяц.
Дополнительные вознаграждения:
- 30 000 гривен - на должностях управления и обеспечения;
- 50 000 гривен - на командных пунктах;
- 100 000 гривен - в бою.
В случае временного пребывания в командировке или отпуске военный получает 30 000 гривен в месяц (база плюс 10 000). Если же выполняет боевые задачи на первой линии, надбавки начисляются по принципу "10/20/40", как в пехотно-штурмовом контракте.
Базовый контракт
Предусмотрен для должностей вне боевых частей. Срок - 24 месяца. Минимальная выплата - 30 000 гривен в месяц.
За службу в тылу начисляется база плюс 10 000 гривен.
За боевые задачи в штабах, на пунктах управления или участие в боевых действиях - дополнительные выплаты до 120 000 гривен в месяц, как на боевом контракте. На первой линии надбавки рассчитываются по принципу пехотно-штурмового контракта.
Военные на базовом контракте смогут перевестись на боевой или пехотно-штурмовой.
Как будут подтверждать пребывание на позициях
Для фиксации того, что военный в конкретное время находился на конкретной локации, будет применяться система mission control.
Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала введение новых контрактов для ВСУ с изменением зарплат в зависимости от должности и выполняемых задач.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в декабре 2025 года обещал, что денежное обеспечение военных вырастет минимум втрое, а в интервью Militarnyi раскрыл уровень "минималки" - 30 тысяч гривен.