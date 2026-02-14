Сколько украинцев все еще в плену России: Зеленский назвал количество

Российские оккупанты сейчас удерживают до семи тысяч украинских военнопленных. Украина, со своей стороны, имеет четыре тысячи пленных россиян.

Зеленский отметил, что в последнее время количество пленных россиян значительно возросло. Недавно в плену после всех обменов находилось только 1,5 тысячи российских военных. "То есть мы готовы провести обмен. Если они будут готовы "всех на всех" - супер, если они будут готовы тысячу на тысячу - не замечательно, но хорошо. Но даже если они готовы 100 на 100 - любой шаг для нас есть положительное решение", - подчеркнул он.