Україна готує нові обміни полоненими, - Зеленський

Україна займається підготовкою нових обмінів полоненими з РФ. Координаційний штаб вже опрацював потрібні для обміну документи та списки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Він розповів про результати зустрічі із Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"Обговорили результати обмінів, які вже відбулися цього року, та підготовку наступних обмінів. Сподіваємося, що зможемо найближчим часом зустріти вдома українців, які зараз у полоні в Росії та на тимчасово окупованій території", - йдеться у заяві президента.

За його словами, Коордштаб вже опрацював необхідні для обміну документи, списки, та постійно перебуває у комунікації з країною-агресоркою щодо таких гуманітарних питань.

"Пам’ятаємо про всіх наших людей, які досі в російській неволі: і про військових, і про цивільних. Окрема увага людям, які опинилися в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення", - зазначив Зеленський.

Він додав, що метою є повернення додому всіх українців із неволі. Глава держави зауважив, що відбувається перевірка по кожному прізвищу, оскільки іноді людина вважаться безвісти зниклою, але насправді перебуває в таборах у Росії.

"Важливо зробити все, щоб був прогрес по всіх категоріях полонених: журналісти, мери міст і керівники громад, енергетики, наші воїни - азовці, морпіхи, десантники та всі інші, по кому обмінний процес іде особливо складно", - зазначив президент.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що під час "великоднього обміну" Україна планувала повернути більшу кількість людей, але країна-агресорка від цього відмовилася.