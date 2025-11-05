ua en ru
Украина поможет Литве с защитой неба от угроз из РФ и Беларуси, - Зеленский

Киев, Среда 05 ноября 2025 21:18
Украина поможет Литве с защитой неба от угроз из РФ и Беларуси, - Зеленский Фото: президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина будет помогать Литве с защитой неба от российских и белорусских провокаций с беспилотниками и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня он поговорил по телефону с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литовский лидер выразил готовность помочь Украине с поставками газа.

Зеленский поручил своей команде изучить все и подготовить предложения для политических договоренностей.

Также президент Украины проинформировал коллегу о ситуации в стране и отношениях с партнерами.

"Мы работаем вместе с Гитанасом, чтобы в нашем регионе все свободные страны и лидеры больше взаимодействовали. Много у нас и общих вызовов в сфере безопасности, в частности для защиты из воздуха, от угроз из России, из Беларуси", - добавил он.

Провокации России и Беларуси

Напомним, российские беспилотники уже несколько раз замечали в воздушном пространстве Литвы. В частности, по информации СМИ, летом в Литву залетал российский дрон "Гербера".

Также вчера, 4 ноября, неподалеку от Вильнюсского аэропорта был замечен неизвестный беспилотник. На этом фоне аэропорт закрыли на несколько часов.

При этом в октябре в воздушном пространстве Литвы заметили воздушные шары с контрабандой, которые запускали с территории Беларуси.

В ЕС обратили внимание, что это целенаправленная гибридная кампания, которую проводит режим Александра Лукашенко. Также блок пригрозил, что если такие провокации повторятся, против Беларуси введут новые санкции.

