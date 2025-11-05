В Вильнюсе снова закрывали аэропорт из-за неизвестного дрона
Вильнюсский аэропорт снова закрывали на несколько часов после того, как на его территории был замечен неизвестный беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRТ.
Ограничение воздушного пространства для самолетов и других воздушных судов над аэропортом было введено примерно в 9:50 утра.
"По предварительным данным, решение о введении ограничений было принято из-за зафиксированного дрона на территории Вильнюсского аэропорта", - заявил представитель компании "Литовские аэропорты" Тадас Василяускас.
По его словам, воздушное пространство вновь открылось около 10:18, и все операции в аэропорту теперь проходят в обычном режиме. Он также отметил, что влияние на полеты было минимальным.
"Эта ситуация могла повлиять только на два рейса", - добавил Василяускас.
По словам представителя Службы общественной безопасности Ингриды Страгене, дрон был зафиксирован вблизи аэропорта Вильнюса.
"Это был гражданский дрон. Он пробыл в воздухе, со взлетом и посадкой, до минуты", - отметила Страгене.
Она также отметила, что сотрудники службы сразу усилили охрану Вильнюсского аэропорта и его окрестностей. При этом дрон и его оператор пока не найдены.
Что предшествовало
Напомним, в конце октября в Литве несколько раз замечали воздушные шары с контрабандным грузом, которые залетели с территории Беларуси. Также над местными аэропортами замечали неизвестные дроны.
Из-за этих инцидентов литовские аэропорты четыре раза временно прекращали работу - десятки рейсов были задержаны или перенаправлены, что повлекло неудобства для тысяч пассажиров.
Также мы писали, что Евросоюз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве.