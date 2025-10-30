ЕС пригрозил Лукашенко новыми санкциями из-за шаров с контрабандой, запущенных на Литву
Евросоюз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
В ЕС отметили инциденты с вторжением воздушных шаров с контрабандой в воздушное пространство Литвы, которые неоднократно были зафиксированы на прошлой неделе. Шары были направлены с территории Беларуси.
Евросоюз решительно осудил такие действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и пригрозил Минску новыми санкциями.
"Против белорусского режима были введены санкции, и ЕС готов принять дальнейшие ответные меры, если такие действия будут продолжаться. Мы не потерпим никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов", - говорится в пресс-службе.
Отмечается, что инциденты с белорусскими шарами в Литве не только сорвали сотни авиарейсов, но и нанесли ущерб аэропортам и тысячам пассажиров, создав угрозу дестабилизации в стране.
ЕС обвинил Беларусь в гибридной кампании
"Эти аэростаты (воздушные шары - ред.) являются не просто инструментами контрабанды, но и проходят в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, а также других действий, которые также включают спонсируемую государством контрабанду мигрантов. Все эти действия должны быть немедленно прекращены", - сообщили в Евросовете.
Также в ЕС напомнили, что такие действия противоречат обещаниям Лукашенко по улучшению отношений и призвали белорусские власти взять контроль над воздушным пространством, границей и территорией для противодействия организованной преступности.
Воздушные шары в Литве
Напомним, в конце октября в Литве неоднократно фиксировали воздушные шары с контрабандой, которые прилетели из Беларуси. Из-за инцидента аэропорты страны четыре раза прекращать работу, десятки рейсов были отложены и перенаправлены, что повлияло на несколько тысяч пассажиров.
Накануне правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября по 30 ноября включительно, с возможностью продления.