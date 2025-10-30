ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС пригрозил Лукашенко новыми санкциями из-за шаров с контрабандой, запущенных на Литву

Брюссель, Четверг 30 октября 2025 07:14
UA EN RU
ЕС пригрозил Лукашенко новыми санкциями из-за шаров с контрабандой, запущенных на Литву Фото: самопровозглашенный президент Беларусь Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Евросоюз готов к введению новых санкций против Беларуси в случае, если Минск не прекратит провокации на территории государств-членов. Речь идет, в частности, об инцидентах с воздушными шарами, которые обнаружили в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

В ЕС отметили инциденты с вторжением воздушных шаров с контрабандой в воздушное пространство Литвы, которые неоднократно были зафиксированы на прошлой неделе. Шары были направлены с территории Беларуси.

Евросоюз решительно осудил такие действия режима белорусского диктатора Александра Лукашенко и пригрозил Минску новыми санкциями.

"Против белорусского режима были введены санкции, и ЕС готов принять дальнейшие ответные меры, если такие действия будут продолжаться. Мы не потерпим никаких гибридных кампаний, направленных против ЕС или любого из его государств-членов", - говорится в пресс-службе.

Отмечается, что инциденты с белорусскими шарами в Литве не только сорвали сотни авиарейсов, но и нанесли ущерб аэропортам и тысячам пассажиров, создав угрозу дестабилизации в стране.

ЕС обвинил Беларусь в гибридной кампании

"Эти аэростаты (воздушные шары - ред.) являются не просто инструментами контрабанды, но и проходят в контексте более широкой целенаправленной гибридной кампании, а также других действий, которые также включают спонсируемую государством контрабанду мигрантов. Все эти действия должны быть немедленно прекращены", - сообщили в Евросовете.

Также в ЕС напомнили, что такие действия противоречат обещаниям Лукашенко по улучшению отношений и призвали белорусские власти взять контроль над воздушным пространством, границей и территорией для противодействия организованной преступности.

Воздушные шары в Литве

Напомним, в конце октября в Литве неоднократно фиксировали воздушные шары с контрабандой, которые прилетели из Беларуси. Из-за инцидента аэропорты страны четыре раза прекращать работу, десятки рейсов были отложены и перенаправлены, что повлияло на несколько тысяч пассажиров.

Накануне правительство Литвы объявило о закрытии границы с Беларусью. Соответствующее решение будет действовать с 30 октября по 30 ноября включительно, с возможностью продления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Беларусь Литва Санкции против России
Новости
Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины
Трамп и Си Цзиньпин встретились впервые с 2019-го: что известно и как это касается Украины
Аналитика
Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Правые наступают. Кто победит на выборах в Нидерландах и грозит ли это Украине