ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Україна допоможе Литві із захистом неба від загроз з РФ і Білорусі, - Зеленський

Київ, Середа 05 листопада 2025 21:18
UA EN RU
Україна допоможе Литві із захистом неба від загроз з РФ і Білорусі, - Зеленський Фото: президент Литви Гітанас Науседа та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна допомагатиме Литві із захистом неба від російських і білоруських провокацій з безпілотниками і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави нагадав, що сьогодні він поговорив телефоном із президентом Литви Гітанасом Науседою. Литовський лідер висловив готовність допомогти Україні з поставками газу.

Зеленський доручив своїй команді вивчити все і підготувати пропозиції для політичних домовленостей.

Також президент України поінформував колегу про ситуацію в країні та відносини з партнерами.

"Ми працюємо разом із Гітанасом, щоб у нашому регіоні всі вільні країни та лідери більше взаємодіяли. Багато в нас і спільних безпекових викликів, зокрема для захисту з повітря, від загроз із Росії, з Білорусі", - додав він.

Провокації Росії та Білорусі

Нагадаємо, російські безпілотники вже кілька разів помічали в повітряному просторі Литви. Зокрема, за інформацією ЗМІ, влітку до Литви залітав російський дрон "Гербера".

Також учора, 4 листопада, неподалік від Вільнюського аеропорту було помічено невідомий безпілотник. На цьому тлі аеропорт закрили на кілька годин.

При цьому в жовтні в повітряному просторі Литви помітили повітряні кулі з контрабандою, які запускали з території Білорусі.

У ЄС звернули увагу, що це цілеспрямована гібридна кампанія, яку проводить режим Олександра Лукашенка. Також блок пригрозив, що якщо такі провокації повторяться, проти Білорусі введуть нові санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Білорусь Литва
Новини
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування"
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце