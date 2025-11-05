Україна допоможе Литві із захистом неба від загроз з РФ і Білорусі, - Зеленський

Україна допомагатиме Литві із захистом неба від російських і білоруських провокацій з безпілотниками і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави нагадав, що сьогодні він поговорив телефоном із президентом Литви Гітанасом Науседою. Литовський лідер висловив готовність допомогти Україні з поставками газу.



Зеленський доручив своїй команді вивчити все і підготувати пропозиції для політичних домовленостей.

Також президент України поінформував колегу про ситуацію в країні та відносини з партнерами.

"Ми працюємо разом із Гітанасом, щоб у нашому регіоні всі вільні країни та лідери більше взаємодіяли. Багато в нас і спільних безпекових викликів, зокрема для захисту з повітря, від загроз із Росії, з Білорусі", - додав він.