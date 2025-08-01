На полигоне в Литве нашли дрон, который залетел из Беларуси
На полигоне в Литве нашли беспилотник, который прилетел из Беларуси. По предварительным данным, это российская "Гербера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание LRT.
Как пишет издание, об обнаружении дрона сообщила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене, подтвердив, что аппарат прибыл с белорусской территории.
"Мы подтверждаем, что дрон найден. Больше информации будет предоставлено в ближайшее время", - отметила она.
По предварительным данным, речь идет о беспилотнике "Гербера" - имитационной модели, визуально напоминающей боевые дроны "Шахеды" и применяемой для обмана систем противовоздушной обороны.
В Вооруженных силах Литвы уточнили, что летательный аппарат был обнаружен во время поисковой операции, которая продолжалась с момента фиксации вторжения в воздушное пространство.
"Однако данные еще будут пересмотрены, поскольку самолет был обнаружен во время поиска дрона. Будет проверено, не является ли самолет опасным, а затем будут приняты те же действия, что и в случае с первым Gerbera в начале июля", - говорится в сообщении военных.
Стоит напомнить, что это уже второй случай за последний месяц, когда в Литве фиксируют пролет и падение подобного беспилотника.
Российские дроны в Литве
Напомним, 28 июля утром в воздушном пространстве Литвы зафиксировали неизвестный беспилотник, который, по предварительным оценкам, прилетел с территории Беларуси.
Это уже не первый подобный инцидент. 10 июля литовские военные были вынуждены поднять истребители из-за неизвестного дрона, нарушившего воздушное пространство страны со стороны Беларуси.
Из-за угрозы руководство Литвы на время перешло в укрытия. Тогда беспилотник упал в километре от белорусской границы - недалеко от закрытого пункта пропуска Шумск.
Впоследствии министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене подтвердила, что обнаруженный аппарат был российским беспилотником "Гербера" - дроном-имитацией без боевого оснащения, который предназначен для отвлечения систем противовоздушной обороны.
Также стало известно, что литовские силы ПВО не сбили российский дрон, поскольку в мирное время воздушные объекты сбиваются только в исключительных случаях. Санкцию на удар дает лично министр обороны.