РФ оттягивала ответ на мирный план на 2026 год, но ей пришлось ускориться, - источник

От России поступали сигналы о том, что ответ на идеи, изложенные в украино-американском проекте рамочного мирного соглашения, страна-агрессор даст уже после Нового года.

Из-за дипломатической активности со стороны Украины россияне вынуждены уже сейчас посылать через медиа некоторые сигналы, в частности о якобы "готовности на прекращение огня" для проведения в Украине референдума.

Как пояснил собеседник, Россия пытается и дальше имитировать свою заинтересованность в мирных переговорах, прежде всего, чтобы избежать обвинений со стороны США в срыве переговоров. Тогда как на самом деле страна-агрессор намерена и дальше продолжать войну.

"Мы не хотим дать россиянам затягивать процесс. Они заинтересованы и дальше затягивать войну и продолжать обстрелы Украины. Мы - не заинтересованы в затягивании, поэтому буквально ежедневно работаем с командой Трампа. И многие вещи уже готовы, по некоторым вопросам - еще надо поговорить президентам. По некоторым вопросам мы активизируемся максимально, чтобы у россиян не было политической возможности тормозить процесс", - сказал собеседник РБК-Украина.