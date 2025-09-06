ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина уже на 60% обеспечивает ВСУ своим оружием, - Зеленский

Суббота 06 сентября 2025 22:19
UA EN RU
Украина уже на 60% обеспечивает ВСУ своим оружием, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Эдуард Ткач

Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. Сейчас почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

Глава государства проинформировал, что Украина создает новые совместные производства оружия. В частности, наша страна впервые в истории начала строить совместный завод с Данией на ее территории.

По словам президента, это предприятие будет производить компоненты для наших ракет и дронов - "оружия, которое уже очень хорошо себя проявляет".

"За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер добавил, что есть цели, которых надо достигать. Он уточнил, что речь идет о производстве в нашей стране или вместе с нашей страной различных типов систем ПВО.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", - резюмировал глава государства.

Производство украинского оружия

Напомним, в июле министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Он анонсировал, что страна планирует нарастить этот показатель.

В том же месяце Зеленский анонсировал также, что Украина договорилась с Данией о запуске совместной линии производства дальнобойных дронов.

На днях посол Франции в Украине заявил, что обе страны работают над запуском производства дронов для ВСУ, которое могут организовать в обеих странах.

Отметим, что это далеко не один случай увеличения производства украинского оружия. После начала полномасштабной войны Украина активно развивает это направление и продолжает это делать сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Оружие в Украине Война в Украине
Новости
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Зеленский назвал ключ к принуждению России остановить войну
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России