В Украине увеличат производство дронов с ИИ и роботизированных систем: подробности
Украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems. Партнерство предусматривает масштабирование производства в Украине и более глубокую интеграцию в европейскую оборонную индустрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, Quantum Systems известна своими дронами со встроенным ИИ и аналитикой в реальном времени, а Frontline - инженерными решениями для разведки и штурма.
Среди их разработок:
- дрон-бомбер "Линза"
- разведывательный дрон "Зум"
- турель "Буря".
Он также отметил, что эти продукты уже кодифицированы по стандартам НАТО и используются в 41 подразделении.
"Украинская defense tech экосистема дает международным партнерам возможность работать в высокой динамике: создавать продукты, тестировать их непосредственно на фронте и быстро вносить изменения на основе обратной связи от военных", - добавил Федоров.
Производство дронов
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина в этом году планирует изготовить сотни-тысячи дронов-перехватчиков. Он отметил, что количество сбитых российских "Шахедов" будет расти.
"Главный компонент - это дроны-перехватчики. Которые показали себя уже в Украине. Мы уже тестировали от нескольких компаний эти дроны. А сейчас мы подписали очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "Шахедов" в большом количестве", - рассказал президент.
Он также отметил, что Украина будет контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов. Уже в этом году показатели производства будут больше, чем планировалось.
Кроме того, на днях глава государства написал в соцсетях, что Гана готова профинансировать производство дронов для ВСУ.
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