В Украине увеличат производство дронов с ИИ и роботизированных систем: подробности

Украинская компания Frontline заключила стратегическое соглашение с немецко-украинским производителем дронов Quantum Systems. Партнерство предусматривает масштабирование производства в Украине и более глубокую интеграцию в европейскую оборонную индустрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.