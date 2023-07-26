На выставке в Турции представили украинский морской дрон MAGURA V5

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Промышленный портал.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа - это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения. Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач - наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии. Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневровостью. "Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях", - сообщили разработчики. Заявленные характеристики: Длина: 5500 мм или 5,5 м;

Ширина: 1500 мм или 1,5 м;

Высота над ватерлинией: 500 мм;

Крейсерская скорость: 22 узла;

Максимальная скорость: 42 узла;

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);

Полезная нагрузка 320 кг;

Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.