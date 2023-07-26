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На выставке в Турции представили украинский морской дрон MAGURA V5

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Стамбул, Турция, Среда 26 июля 2023 09:41
На выставке в Турции представили украинский морской дрон MAGURA V5 Фото: украинский морской дрон MAGURA V5 ("СпецТехноЭкспорт")
Автор: Татьяна Степанова

На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле продемонстрировали модель нового украинского морского дрона MAGURA V5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Промышленный портал.

Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (на английском Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, или сокращенно MAGURA) V-типа - это разработанный украинской госкомпанией "СпецТехноЭкспорт" многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач - наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана флота и боевые миссии.

Гидродинамический корпус и изящный профиль V5 позволяют ему передвигаться скрыто с превосходной маневровостью.

На выставке в Турции представили украинский морской дрон MAGURA V5

"Это доступное решение, которое легко запускается с любого отдаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность во время работы в строгих условиях", - сообщили разработчики.

Заявленные характеристики:

  • Длина: 5500 мм или 5,5 м;
  • Ширина: 1500 мм или 1,5 м;
  • Высота над ватерлинией: 500 мм;
  • Крейсерская скорость: 22 узла;
  • Максимальная скорость: 42 узла;
  • Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км);
  • Полезная нагрузка 320 кг;
  • Связь: Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Напомним, ранее мы сообщали, что на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

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