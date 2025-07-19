Украина нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны, - Шмыгаль
Украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
Шмыгаль после назначения на должность главы Минобороны провел встречу с бывшим министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и командой Минстратегпрома.
"Поблагодарил за проделанную работу во главе Минстратегпрома. Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели", - отметил Шмыгаль.
По словам министра обороны, доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Но Украина планирует достичь отметки в 50%. Такую задачу ставит президент Владимир Зеленский.
Речь идет о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов, которые нужны украинским воинам.
Также Шмыгаль провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В центре внимания было производство дронов-перехватчиков.
"Говорили также о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии", - отметил Шмыгаль.
Украинские дроны
Во время полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия и разработку новых технологий, которые уже используются на фронте.
Украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.
Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Позже в сети показали первое фото новых морских дронов Magura V7.
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