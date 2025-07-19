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Украина нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны, - Шмыгаль

Киев, Суббота 19 июля 2025 14:58
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Украина нарастила производство оружия в 35 раз с начала войны, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Украина планирует нарастить этот показатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Шмыгаль после назначения на должность главы Минобороны провел встречу с бывшим министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и командой Минстратегпрома.

"Поблагодарил за проделанную работу во главе Минстратегпрома. Мы значительно масштабировали производство с начала полномасштабной войны - в 35 раз. Имеем потенциал увеличить показатели", - отметил Шмыгаль.

По словам министра обороны, доля украинского оружия на фронте составляет 40%. Но Украина планирует достичь отметки в 50%. Такую задачу ставит президент Владимир Зеленский.

Речь идет о производстве дронов, бронетехники и боеприпасов, которые нужны украинским воинам.

Также Шмыгаль провел встречу с первым вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. В центре внимания было производство дронов-перехватчиков.

"Говорили также о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии", - отметил Шмыгаль.

Украинские дроны

Во время полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия и разработку новых технологий, которые уже используются на фронте.

Украинские разработчики изготовили уникальные морские дроны Magura, которые используют воины Главного управления разведки Минобороны. Именно эти беспилотники уничтожают российский флот и другие объекты врага в море.

Недавно воины ГУР впервые в истории с морских дронов уничтожили два российских самолета Су-30 в Черном море. Позже в сети показали первое фото новых морских дронов Magura V7.

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Денис Шмыгаль Оружие в Украине
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