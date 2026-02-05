Украина будет поощрять 800-тысячную армию высокими зарплатами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинских военных во время прекращения огня будут поощрять высокими зарплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

"Будем беречь нашу армию в 800 тысяч, будем поощрять высокими зарплатами даже на первой линии во время прекращения огня", - подчеркнул президент Украины.

Ограничение численности ВСУ

Напомним, в декабре Зеленский сообщал, что мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине. По его словам, документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных.

Отметим, что еще в 2022 году РФ требовала значительно ограничить численность украинской армии. В частности, тогда Россия требовала ограничить численность ВСУ до 85 000 военных, 342 танков, 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет - ограничить 40 км.

Переговоры в Абу-Даби

В четверг, 5 февраля, в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров Украины, США и РФ. Главным результатом диалога стал новый обмен пленными между Украиной и страной-агрессором после четырехмесячной паузы.

По словам руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова, переговоры были действительно конструктивными. Однако более подробных деталей он не раскрыл.

При этом Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия проведут третий раунд переговоров. По его словам, новая встреча должна состояться уже в ближайшее время.

По информации российских СМИ, Россия выдвинула во время переговоров новый ультиматум. В Москве хотят, чтобы все страны, участвующие в переговорах, признали Донбасс российским.

В ответ Зеленский заявил, что любое "признание" временно оккупированных территорий Украины российскими ничего не даст стране-агрессору. Президент подчеркнул, что их признают не все, но самое главное - не признает сама Украина.