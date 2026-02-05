Україна буде заохочувати 800-тисячну армію високими зарплатами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських військових під час припинення вогню будуть заохочувати високими зарплатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском в Києві.

"Будемо берегти нашу армію у 800 тисяч, будемо заохочувати високими зарплатами навіть на першій лінії під час припинення вогню", - наголосив президент України.

Обмеження чисельності ЗСУ

Нагадаємо, у грудні Зеленський повідомляв, що мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні. За його словами, документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових.

Зазначимо, що ще у 2022 році РФ вимагала значно обмежити чисельність української армії. Зокрема, тоді Росія вимагала обмежити чисельність ЗСУ до 85 000 військових, 342 танків, 519 артилерійських систем, а дальність українських ракет - обмежити 40 км.

Переговори в Абу-Дабі

У четвер, 5 лютого, в Абу-Дабі завершився другий раунд переговорів України, США та РФ. Головним результатом діалогу став новий обмін полоненими між Україною та країною-агресоркою після чотиримісячної паузи.

За словами керівника Офісу президента України Кирила Буданова, переговори були справді конструктивними. Проте більш докладних деталей він не розкрив.

При цьому Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія проведуть третій раунд переговорів. За його словами, нова зустріч має відбутися вже найближчим часом.

За інформацією російських ЗМІ, Росія висунула під час переговорів новий ультиматум. У Москві хочуть, щоб усі країни, які беруть участь у переговорах, визнали Донбас російським.

У відповідь Зеленський заявив, що будь-яке "визнання" тимчасово окупованих територій України російськими нічого не дасть країні-агресорці. Президент наголосив, що їх визнають не всі, але найголовніше - не визнає сама Україна.