Зеленский ответил на ультиматум РФ относительно "признания" Донбасса

Любое "признание" временно оккупированных территорий Украины российскими ничего не даст РФ. Поскольку признают их не все и самое главное - не признает сама Украина.

Зеленский напомнил, что россияне требуют признать Донбасс "российским", но это им ничего не даст, даже если кто-то из лидеров других стран пойдет на такой шаг. "Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы", - отметил он. Зеленский добавил, что учитывая это, украинские территории остаются украинскими. Даже несмотря на то, что текущий статус этих территорий - временно оккупированы россиянами.