Зеленский ответил на ультиматум РФ относительно "признания" Донбасса

Украина, Четверг 05 февраля 2026 15:46
Зеленский ответил на ультиматум РФ относительно "признания" Донбасса Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Любое "признание" временно оккупированных территорий Украины российскими ничего не даст РФ. Поскольку признают их не все и самое главное - не признает сама Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время его совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве.

Читайте также: Буданов сделал первое заявление об итогах переговоров с РФ в Абу-Даби

Зеленский напомнил, что россияне требуют признать Донбасс "российским", но это им ничего не даст, даже если кто-то из лидеров других стран пойдет на такой шаг.

"Во-первых, все не будут, как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы", - отметил он.

Зеленский добавил, что учитывая это, украинские территории остаются украинскими. Даже несмотря на то, что текущий статус этих территорий - временно оккупированы россиянами.

Напомним, что утром 5 февраля стало известно - РФ во время переговоров в Абу-Даби выдвинула новое условие для завершения войны. Теперь Кремль требует международного признания Донбасса "российским". При этом ранее РФ требовала вывода оттуда украинских военных и передачи региона под полный контроль Кремля.

По словам аналитиков из Института изучения войны, территориальные и политические требования страны-агрессора значительно шире, чем заявления Кремля о Донбассе. Российский диктатор Владимир Путин не оставляет мечты оккупировать абсолютно всю Украину.

При этом украинцы не поддерживают идею отдать Донбасс россиянам ради мира. Только 40% украинцев согласны с необходимостью отдать его россиянам, 52% категорически против.

