ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения

Украина, Четверг 11 декабря 2025 18:01
UA EN RU
Зеленский озвучил численность ВСУ, заложенную в проект мирного соглашения Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Кава

В проекте возможного мирного соглашения по Украине действительно согласован пункт о численности Вооруженных сил.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря.

В частности, у президента спросили, действительно ли мирное соглашение предусматривает ограничение количества войска в Украине. На что тот ответил, что документ предусматривает сохранение реальной нынешней численности украинской армии - около 800 тысяч военных.

Глава государства напомнил, что в 2022 году отдельные предложения предусматривали ограничение численности ВСУ до 40-50 тысяч, однако сейчас такие цифры не рассматриваются.

"Я считаю, что на сегодня мы достаточно доработали этот пункт", - ответил Зеленский.

Мирный план США

На прошлой неделе западные медиа обнародовали проект мирного плана США из 28 пунктов. По неофициальным данным, он содержал противоречивые положения, в частности ограничение численности ВСУ до 600 тысяч и другие уступки Москве.

Украинская делегация посетила Женеву, чтобы согласовать изменения в документе. После переговоров советник главы ОП Александр Бевз сообщил, что часть пунктов убрали или скорректировали. Источники РБК-Украина также отметили, что жесткие лимиты на численность украинской армии из плана исключили.

Стоит также напомнить, что еще в 2022 году российская сторона требовала значительно ограничить численность украинской армии. В частности, тогда Россия требовала ограничить численность ВСУ должна была сократиться до 85 000 военных, 342 танков, 519 артиллерийских систем, а дальность украинских ракет - ограничена 40 км. Украина хотела иметь 250 000 военнослужащих, 800 танков и 1900 артсистем.

Уже во время переговоров в Стамбуле в июне этого года Россия снова требовала уменьшить численность украинской армии и других военных формирований Украины и роспуск украинских "националистических формирований" в составе ВСУ и Нацгвардии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений