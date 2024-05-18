Украина атаковала военные объекты РФ, а Минобороны запускает Резерв+: новости за 17 мая

СБУ и ГУР ночью 17 мая более сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Тем временем, Минобороны объявило о запуске электронного кабинета военнообязанного - мобильного приложения "Резерв+".
РБК-Украина собрало главные новости за 17 мая.
СБУ и ГУР ночью 17 мая более сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске . Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.
По словам источников РБК-Украина, был поражен ряд военных объектов государства-агрессора. Так, целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования, в том числе в Севастополе и Новороссийске.
В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты. Тем временем вражеские инфоресурсы пишут, что их военную инфраструктуру атаковало более сотни беспилотников. Источники говорят, что все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.
В частности, по информации источников, СБУ и ГУР совместно устроили "бавовну" в Севастопольской бухте. Из-за чего там всю ночь был пожар.
Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска. Там взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.
Кроме того, СБУ поразила дронами Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Однако после новых взрывов придется начинать ремонт заново, отмечают собеседники.
Прилетело также и по электроподстанции "Севастопольская", она прекратила работу, что привело к отключениям электроэнергии.
Минобороны Украины вчера, 17 мая, объявило о запуске электронного военнообязанного кабинета. Он реализован через мобильное приложение "Резерв+", которое нужно будет скачать на мобильный телефон для обновления военно-учетных данных.
В ведомстве отметили, что с 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.
Отмечено, что при обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.
Приложение "Резерв+" будет доступно для загрузки на смартфоны на iOS и Android (из App Store и Google Play соответственно) 18 мая. С его помощью можно быстро обновить учетные данные и просмотреть, какие данные о вас есть в реестре "Оберег".
Подробнее об е-кабинете военнообязанного читайте в материале РБК-Украина.
Кабинет министров решил изменить порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Также изменилась сама форма этого документа.
Отмечается, что правительство издало постановление №559, утверждающее порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.
При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу 18 мая.
В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВЛК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин уклоняющимся.
Зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.
В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что теперь рядом с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.
"При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - пояснили в МИД.
Украина получит от Литвы новую военную помощь. Речь идет о шести радарах Amber-1800.
Amber-1800 - это наземная мобильная радиолокационная станция. Разработана в Литве компанией LitakTak. Станция предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности.
В Украине станция локализована под названием "Янтарь-1800". Монтируется на полуприцеп, а в 2019 году был продемонстрирован образец на шасси КрАЗ-7634.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым повышаются штрафы для уклонистов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
Новый закон вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.
Детальнее о новых штрафах для уклонистов - в материале РБК-Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, подписал закон о мобилизации осужденных.
Согласно документу некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти на службу в армию. Это будет служба по контракту во время военного положения.
Закон предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для осужденных, которые согласятся подписать контракт. Однако мобилизоваться в армию смогут не все. Решение выносит суд.
В Минобороны объясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в специальных подразделениях. Кроме того, требуется заключение военно-врачебной комиссии и готовности командира принять такое лицо на службу.
В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за:
Также ограничения будут действовать на заключенных за особые тяжкие коррупционные преступления.
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