В Украине утвердили новую форму "военного билета"
Правительство решило изменить порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Также изменилась сама форма этого документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Кабинета министров Украины.
Отмечается, что правительство издало постановление №559, которое утверждает порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.
При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу уже завтра.
Скриншот: Новая форма "военного билета" (kmu.gov.ua)
В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВВК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин "уклонистом".
Изменения в процессе мобилизации
Мобилизация в Украине происходит с первого дня войны, но недавно парламент принял ряд законов, которые должны упростить этот процесс.
К примеру сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым повышаются штрафы для "уклонистов".
Также в Украине готовится к официальному запуску электронный военнообязанный кабинет. Он реализован через мобильное приложение Резерв+ и будет доступен для установки 18 мая.
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