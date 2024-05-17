Российская армия начала наступление в Харьковской области раньше плана, - Сырский

Российская армия начала наступление на севере Харьковской области раньше плана. Сейчас задача не допустить дальнейшего продвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону", - написал он.

В то же время, "впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится", добавил Сырский.

По его словам, нужно не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.

"Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии. Именно этому вопросу, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа", - написал главком ВСУ.

Наступление русской армии в Харьковской области

Напомним, в ночь на 10 мая российская армия начала наступление на севере Харьковской области. Враг захватил около десяти населенных пунктов.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, российская армия продвинулась не более чем на 10 км. По его словам, до "бетонной линии обороны никто не дошел".