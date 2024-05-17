ua en ru
Пт, 17 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия начала наступление в Харьковской области раньше плана, - Сырский

Украина, Пятница 17 мая 2024 12:07
UA EN RU
Российская армия начала наступление в Харьковской области раньше плана, - Сырский Фото: Александр Сырский (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Российская армия начала наступление на севере Харьковской области раньше плана. Сейчас задача не допустить дальнейшего продвижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону", - написал он.

В то же время, "впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится", добавил Сырский.

По его словам, нужно не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям.

"Конечно, мы должны максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БПЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и точным огнем артиллерии. Именно этому вопросу, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа", - написал главком ВСУ.

Наступление русской армии в Харьковской области

Напомним, в ночь на 10 мая российская армия начала наступление на севере Харьковской области. Враг захватил около десяти населенных пунктов.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, российская армия продвинулась не более чем на 10 км. По его словам, до "бетонной линии обороны никто не дошел".

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Россия открывает новый фронт. Что происходит с наступлением оккупантов на Харьковщине и Востоке".

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
Все в ТЦК? Как работают военкоматы в Украине и откуда очереди
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию