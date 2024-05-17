Во время наступления россиян в Харьковской области у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink, - WP
В первый день недавнего российского наступления в Харьковской области терминалы Starlink, которые используют бойцы ВСУ, вышли из строя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание указывает, что 125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 43-километровом участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как РФ неуклонно наращивает силы для возможного нападения.
"Но в то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех", - пишет WP.
Отмечается, что терминалы Starlink вышли из строя. Командир подразделения дронов в бригаде сообщил журналистам, что в какой-то момент они остались полностью слепы.
"Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали", - сказал военный.
Терминалы Starlink уже отключались во время войны
В прошлом году CNN писало, что американский миллиардер Илон Маск якобы тайно заставил инженеров отключить спутниковую сеть Starlink, чтобы помешать Украине провести атаку на российский флот.
Позже сенатор Элизабет Уоррен заявляла, что в Конгрессе США необходимо провести расследование по SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к спутниковой сети Starlink во время атаки на российские военные корабли у побережья Крыма.
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