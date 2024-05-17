Во время наступления россиян в Харьковской области у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink, - WP

В первый день недавнего российского наступления в Харьковской области терминалы Starlink, которые используют бойцы ВСУ, вышли из строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Издание указывает, что 125-я бригада территориальной обороны Украины, растянувшаяся примерно на 43-километровом участке границы Харьковской области с Россией, использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как РФ неуклонно наращивает силы для возможного нападения.

"Но в то утро, 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех", - пишет WP.

Отмечается, что терминалы Starlink вышли из строя. Командир подразделения дронов в бригаде сообщил журналистам, что в какой-то момент они остались полностью слепы.

"Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали", - сказал военный.