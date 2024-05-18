Украина атаковала военные объекты РФ, а Минобороны запускает Резерв+: новости за 17 мая

СБУ и ГУР ночью 17 мая более сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске. Тем временем, Минобороны объявило о запуске электронного кабинета военнообязанного - мобильного приложения "Резерв+".

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Украина устроила масштабную атаку на военные объекты РФ

СБУ и ГУР ночью 17 мая более сотни дронов атаковали цели оккупантов в Севастополе, Туапсе и Новороссийске . Речь идет о морском порту, НПЗ, нефтяном терминале и электроподстанции.

По словам источников РБК-Украина, был поражен ряд военных объектов государства-агрессора. Так, целью комплексной операции с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота РФ в местах их базирования, в том числе в Севастополе и Новороссийске.

В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты. Тем временем вражеские инфоресурсы пишут, что их военную инфраструктуру атаковало более сотни беспилотников. Источники говорят, что все дроны, примененные во время операции, были украинского производства.

В частности, по информации источников, СБУ и ГУР совместно устроили "бавовну" в Севастопольской бухте. Из-за чего там всю ночь был пожар.

Также разведчики отработали по морскому порту Новороссийска. Там взрывалось в районе мазутного терминала и на железнодорожной станции.

Кроме того, СБУ поразила дронами Туапсинский НПЗ, который россияне начали восстанавливать. Однако после новых взрывов придется начинать ремонт заново, отмечают собеседники.

Прилетело также и по электроподстанции "Севастопольская", она прекратила работу, что привело к отключениям электроэнергии.

В Украине запускают приложение для военнообязанных Резерв+

Минобороны Украины вчера, 17 мая, объявило о запуске электронного военнообязанного кабинета. Он реализован через мобильное приложение "Резерв+", которое нужно будет скачать на мобильный телефон для обновления военно-учетных данных.

В ведомстве отметили, что с 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте.

Отмечено, что при обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии.

Приложение "Резерв+" будет доступно для загрузки на смартфоны на iOS и Android (из App Store и Google Play соответственно) 18 мая. С его помощью можно быстро обновить учетные данные и просмотреть, какие данные о вас есть в реестре "Оберег".

Подробнее об е-кабинете военнообязанного читайте в материале РБК-Украина.

В Украине утвердили новую форму "военного билета"

Кабинет министров решил изменить порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов. Также изменилась сама форма этого документа.

Отмечается, что правительство издало постановление №559, утверждающее порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.

При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу 18 мая.

В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВЛК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин уклоняющимся.

МИД возобновляет консульские услуги для мужчин, но есть нюанс

Зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что теперь рядом с документами, необходимыми для получения избранной консульской услуги, заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

"При этом следует обратить внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - пояснили в МИД.

Украина получит от Литвы шесть радаров Amber-1800

Украина получит от Литвы новую военную помощь. Речь идет о шести радарах Amber-1800.

Amber-1800 - это наземная мобильная радиолокационная станция. Разработана в Литве компанией LitakTak. Станция предназначена для автоматического обнаружения воздушных объектов, их координат по азимуту и дальности.

В Украине станция локализована под названием "Янтарь-1800". Монтируется на полуприцеп, а в 2019 году был продемонстрирован образец на шасси КрАЗ-7634.

Штрафы для уклонистов. Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым повышаются штрафы для уклонистов. Он вступит в силу на следующий день после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Новый закон вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Детальнее о новых штрафах для уклонистов - в материале РБК-Украина.

Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 17 мая, подписал закон о мобилизации осужденных.

Согласно документу некоторые категории осужденных и заключенных в Украине смогут на добровольной основе пойти на службу в армию. Это будет служба по контракту во время военного положения.

Закон предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для осужденных, которые согласятся подписать контракт. Однако мобилизоваться в армию смогут не все. Решение выносит суд.

В Минобороны объясняли, что мобилизованные заключенные будут служить в специальных подразделениях. Кроме того, требуется заключение военно-врачебной комиссии и готовности командира принять такое лицо на службу.

В армию не смогут мобилизовать лиц, отбывающих наказание или осужденных за:

преступления против национальной безопасности Украины (ст. 109 - ст. 114-2 Уголовного кодекса);

совершение умышленного убийства двух или более лиц, или совершенного с особой жестокостью, или сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием (ч. 2 ст. 115 УКУ);

за уголовные правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности лица (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 152 - 156-1 УКУ);

терроризм (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 258 - 258-6 УКУ);

ДТП со смертельным исходом совершено под влиянием наркотиков или алкоголя (ч. 4 ст. 286-1 УК).

Также ограничения будут действовать на заключенных за особые тяжкие коррупционные преступления.