Україна атакувала військові об'єкти РФ, а Міноборони запускає Резерв+: новини за 17 травня

СБУ та ГУР вночі 17 травня понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Тим часом Міноборони оголосило про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного - мобільного застосунку "Резерв+".

Війна Росії проти України: останні новини

Україна влаштувала масштабну атаку на військові об'єкти РФ

СБУ та ГУР вночі 17 травня понад сотнею дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Йдеться про морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанцію.

За словами джерел РБК-Україна, була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки. Так, ціллю комплексної операції з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту РФ у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську.

Водночас внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об’єкти. Тим часом ворожі інфоресурси пишуть, що їх військову інфраструктуру атакувала понад сотня безпілотників. Джерела ж кажуть, що всі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва.

Зокрема, за інформацією від джерел, СБУ та ГУР спільно влаштували "бавовну" в Севастопольській бухті. Через що там всю ніч була пожежа.

Також розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська. Там вибухало в районі мазутного термінала та на залізничній станції.

Крім того, СБУ вразила дронами Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати. Втім, після нових вибухів доведеться починати ремонт заново, зазначають співрозмовники.

Прилетіло також і по електропідстанції "Севастопольська", вона припинила роботу, що призвело до відключень електроенергії.

В Україні запускають застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+

Міноборони України вчора, 17 травня, оголосило про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного. Він реалізований через мобільний додаток "Резерв+", який потрібно буде завантажити на мобільний телефон для оновлення військово-облікових даних.

У відомстві зазначили, що з 18 червня у застосунку "Резерв+" також з’явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Зазначено, що під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом.

Застосунок "Резерв+" буде доступний для завантаження на смартфони на iOS та Android (з App Store та Google Play відповідно) 18 травня. З його допомогою можна максимально швидко оновити облікові дані та переглянути, які дані про вас є у реєстрі "Оберіг".

Детальніше про е-кабінет військовозобов'язаного читайте у матеріалі РБК-Україна.

В Україні затвердили нову форму "військового квитка"

Кабінет міністрів вирішив змінити порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також змінилася сама форма цього документа.

Зазначається, що уряд видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.

При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Постанова набуде чинності 18 травня.

В оновленому "військовому квитку" міститиметься інформація про ПІБ, дату народження, ІПН, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання. Також там повинні будуть знаходитися дані про те, чи не є громадянин "ухилянтом".

МЗС відновлює консульські послуги для чоловіків, але є нюанс

Закордонні українські дипломатичні установи з 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку, який було призупинено 23 квітня.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що відтепер поряд із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, заявники мають також подати свій військово-обліковий документ у паперовому або електронному вигляді.

"При цьому слід звернути увагу, що паперовий документ можна буде подавати лише до початку роботи електронного кабінету призовника, в якому кожен зможе самостійно сформувати електронний документ", - пояснили в МЗС.

Україна отримає від Литви шість радарів Amber-1800

Україна отримає від Литви нову військову допомогу. Мова йде про шість радарів Amber-1800.

Amber-1800 - це наземна мобільна радіолокаційна станція. Розроблена в Литві компанією LitakTak. Станція призначена для автоматичного виявлення повітряних об'єктів, їхніх координат за азимутом і дальністю.

В Україні станція локалізована під назвою "Бурштин-1800". Монтується на напівпричіп, а 2019 року було продемонстровано зразок на шасі КрАЗ-7634.

Штрафи для ухилянтів. Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для ухилянтів. Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Новий закон вносить зміни до ст. 210 та 201-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час військового стану.

Детальніше про нові штрафи для ухилянтів - у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 травня, підписав закон про мобілізацію засуджених.

Згідно з документом, деякі категорії засуджених та ув'язнених в Україні зможуть на добровільній основі піти на службу в армію. Це буде служба за контрактом під час воєнного стану.

Закон передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для засуджених, які погодять підписати контракт. Проте мобілізуватися до армії зможуть не всі. Рішення ухвалює суд.

У Міноборони пояснювали, що мобілізовані ув'язнені будуть служити у спеціальних підрозділах. Крім того, потрібний висновок військово-лікарської комісії та готовності командира прийняти таку особу на службу.

До армії не зможуть мобілізувати осіб, які відбувають покарання або були засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109 - ст. 114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного зі зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 ст. 115 ККУ);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 152 - 156-1 ККУ);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені ст. 258 - 258-6 ККУ);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

Також обмеження діятимуть на ув'язнених за особливі тяжкі корупційні злочини.