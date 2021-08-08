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Україна може взяти медаль в останній день Олімпіади: розклад і церемонія закриття

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Токіо, Неділя 08 серпня 2021 00:01
Україна може взяти медаль в останній день Олімпіади: розклад і церемонія закриття Фото: Олена Старікова може принести Україні медаль в останній день ОІ (facebook.com/olympicua)
Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 8 серпня, відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор - 2020 в Токіо. В останній день Олімпіади Україна ще має шанс поповнити медальну скарбничку нагород.

Детальніше про розклад останнього дня ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна.

Головна медальна Надія сьогоднішнього дня покладена на Олену Старікову, яка пробилася в четвірку спринту у велотреку. Також за медалі боротимуться марафонці Олександр Сітковський, Богдан-Іван Городиський та Микола Нижник, а також команда України у багатоборстві з художньої гімнастики.

Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 14: 00 за Києвом. Після її закінчення олімпійський вогонь згасне.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Марафон, чоловіки

  • 3:00-медальний забіг: Олександр Ситковський, Богдан-Іван ГОРОДИСЬКИЙ, МИКОЛА Нижник

ВЕЛОТРЕК

Спринт, жінки

  • 4:18-півфінал, 5: 45-фінал: Олена Старікова

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Командне багатоборство

  • З 5:00-Фінал: Україна (Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)

Інші фінали дня:

  • 3:00-волейбол( жінки), матч за "бронзу": Південна Корея-Сербія
  • 5:00-гандбол (жінки), матч за "бронзу": Норвегія-Швеція
  • 5:30-баскетбол (жінки), матч за золото: США-Японія
  • 6:00-велотрек( чоловіки), кейрін
  • 6:25-велотрек( жінки), омніум
  • 7:30-волейбол (жінки), матч за "золото": Бразилія-США
  • 7:40-водне поло (чоловіки), матч за "бронзу": Угорщина-Іспанія
  • 8:00-бокс (жінки до 60 кг): Келлі Харрінгтон (Ірландія) - Беатріс Феррейра (Бразилія)
  • 8:15-бокс (Чоловіки до 63 кг): Кейшоун Девіс (США) - Енді Круз (Куба)
  • 8:45-бокс (жінки до 75 кг): Лорен Прайс ( Великобританія) - Кьян Лі (Китай)
  • 8:45 - бокс (чоловіки +91 кг): Баходир Ялолов (Узбекистан) - Річард Торрез (США)
  • 9:00-гандбол (жінки), матч за "золото": РОК-Франція
  • 10:30 - водне поло (чоловіки), матч за "золото": Греція-Сербія

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