Україна може взяти медаль в останній день Олімпіади: розклад і церемонія закриття
Фото: Олена Старікова може принести Україні медаль в останній день ОІ (facebook.com/olympicua)
Сьогодні, 8 серпня, відбудеться церемонія закриття Олімпійських ігор - 2020 в Токіо. В останній день Олімпіади Україна ще має шанс поповнити медальну скарбничку нагород.
Детальніше про розклад останнього дня ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна.
Головна медальна Надія сьогоднішнього дня покладена на Олену Старікову, яка пробилася в четвірку спринту у велотреку. Також за медалі боротимуться марафонці Олександр Сітковський, Богдан-Іван Городиський та Микола Нижник, а також команда України у багатоборстві з художньої гімнастики.
Церемонія закриття Олімпіади розпочнеться о 14: 00 за Києвом. Після її закінчення олімпійський вогонь згасне.
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Марафон, чоловіки
- 3:00-медальний забіг: Олександр Ситковський, Богдан-Іван ГОРОДИСЬКИЙ, МИКОЛА Нижник
ВЕЛОТРЕК
Спринт, жінки
- 4:18-півфінал, 5: 45-фінал: Олена Старікова
ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА
Командне багатоборство
- З 5:00-Фінал: Україна (Маріола Бондарчук, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Анастасія Возняк і Марія Височанська)
Інші фінали дня:
- 3:00-волейбол( жінки), матч за "бронзу": Південна Корея-Сербія
- 5:00-гандбол (жінки), матч за "бронзу": Норвегія-Швеція
- 5:30-баскетбол (жінки), матч за золото: США-Японія
- 6:00-велотрек( чоловіки), кейрін
- 6:25-велотрек( жінки), омніум
- 7:30-волейбол (жінки), матч за "золото": Бразилія-США
- 7:40-водне поло (чоловіки), матч за "бронзу": Угорщина-Іспанія
- 8:00-бокс (жінки до 60 кг): Келлі Харрінгтон (Ірландія) - Беатріс Феррейра (Бразилія)
- 8:15-бокс (Чоловіки до 63 кг): Кейшоун Девіс (США) - Енді Круз (Куба)
- 8:45-бокс (жінки до 75 кг): Лорен Прайс ( Великобританія) - Кьян Лі (Китай)
- 8:45 - бокс (чоловіки +91 кг): Баходир Ялолов (Узбекистан) - Річард Торрез (США)
- 9:00-гандбол (жінки), матч за "золото": РОК-Франція
- 10:30 - водне поло (чоловіки), матч за "золото": Греція-Сербія