В Україні продовжили карантин, а Путін виступив з посланням до Федеральних зборів: новини за 21 квітня

Карантин в Україні продовжили до 30 червня, президент Росії Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних зборів і згадав Україну, Суперліга припинена. Детальніше про те, що сталося в середу, 21 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Карантин в Україні продовжують до 30 червня

Уряд України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Голова уряду Денис Шмигаль зазначив, що українці повинні залишатися обачними та обережними.

Зазначимо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

Путін виступв з посланням до Федеральних Зборів: заяви

21 квітня президент Росії Володимир Путін виступив з посланням до Федеральних Зборів. В ході виступу Путін, зокрема, заявив, що:

Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон

Президент України підписав закон про реструктуризації валютних кредитів. Законопроект у другому читанні підтримала Верховна рада 13 квітня.

Закон передбачає проведення реструктуризації всіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені. Разом з тим грошові зобов'язання за такими кредитами слід конвертувати в гривню за офіційним курсом, установленим Національним банком на день реструктуризації.

На під'їздах до Харкова затримали автобуси з"тітушками". Готували заворушення

Служба безпеки України на під'їздах до Харкова затримала автобуси з"тітушками". За даними спецслужби, вони готували заворушення нібито з метою створити "картинку для росЗМІ".

Повідомляється, що в рамках масштабних антитерористичних навчань припинено проникнення на територію області декількох груп "тітушок" загальною чисельністю понад 60 осіб.

Через "Донецькоблгаз" вкрали газу на сотні мільйонів. Могли поставляти до ОРДО

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання газу на Донбасі через компанію "Донецькоблгаз". За даними слідства, вкрали газу на сотні мільйонів гривень.

Повідомляється, що сума збитку може становити до 650 млн гривень. Газ, який належав оператору газотранспортної системи України, розкрадався через штучне створення виробничо-технологічних витрат.

Мітинги за Навального в Росії: усі подробиці

В Росії поновлюються масові протести за Олексія Навального, здоров'я якого стрімко погіршується в тюрмі. Мітинги на підтримку опозиціонера 21 квітня пройшли по всій країні. Затримані більше тисячі людей. Напередодні також почалися затримання активістів та обшуки.

Більш докладно про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

Майкла Щура забризкали з балончика і побили в центрі Києва

Українського журналіста Майкла Щура (Романа Вінтоніва) в центрі Києва забризкали з балончика і побили - інцидент стався сьогодні близько другої години дня на перехресті вулиць Ярославів Вал і Франка.

Конфлікт стався з двома хлопцями на самокатах, які не дотримувалися правил дорожнього руху. Журналіст голосно зробив зауваження одному з молодих людей, той вступив у суперечку, і почалася перепалка.

Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: "період глибокої печалі"

Королева Єлизавета ІІ у свій день народження зробила першу за тривалий час публічну заяву. У своїй промові вона подякувала людям за "підтримку і доброту" після смерті її чоловіка - принца Філіпа, оскільки вона вперше відзначає день народження без нього.

Текст листа Єлизавети ІІ з'явився на сторінках королівської сім'ї (The Royal Family) в соціальних мережах.

Суперліга призупинена. Керівництво хоче перетворити проект

Суперліга Європи офіційно припинена. Організатори турніру хочуть "перетворити проект" після виходу з нього англійських та італійських клубів.

Керівництво нового турніру переконане, що поточний стан справ у європейському футболі потребує змін.

Порятунок, скандал і серія пенальті. "Олександрія" і "Зоря" визначили другого фіналіста КУ

"Зоря" в скандальному матчі проти "Олександрії" здобула путівку в фінал Кубка України. Олександрійці змогли перевести гру в овертайм на останніх хвилинах основного часу, але поступилися в пенальті - 1:1 (3:4 по пенальті).

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Морози, сніг і штормовий вітер: в Україні різко зіпсується погода

Погода в Україні різко погіршиться до кінця поточного тижня. Синоптики прогнозують штормовий вітер, нічні морози, місцями мокрий сніг. Але завтра, 22 квітня, температура підвищиться - в найближчій перспективі цей день буде найтеплішим.