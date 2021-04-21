Путін - Заходу: ми не хочемо спалювати мости, але відповідь буде асиметричною, жорсткою
Президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче "спалювати мости" із Заходом. Але якщо Захід сам цього захоче, то "буде асиметрична і жорстка відповідь".
Про це він заявив у посланні до Ради Федерації.
Разом з тим, Путін заявив, що Росія хоче мати добрі стосунки з усіма учасниками міжнародного спілкування.
"Ми дійсно не хочемо спалювати мости. Але якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою", - заявив він.
Нагадаємо, у своєму зверненні Путін згадав і про Україну, а саме про Віктора Януковича.
Втім, він мало говорив про Україну, зокрема Донбас. Також президент РФ не відповів на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.
Раніше в Україні назвали очікування від звернення Путіна до Ради Федерації на тлі стягування військ.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон про призов резервістів в армію без мобілізації.