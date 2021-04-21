Морози, сніг і штормовий вітер: в Україні різко зіпсується погода

Погода в Україні різко погіршиться до кінця поточного тижня. Синоптики прогнозують штормовий вітер, нічні морози, місцями мокрий сніг. Але завтра, 22 квітня, температура підвищиться - в найближчій перспективі цей день буде найтеплішим.

Про це нам розповіли в Українському гідрометцентрі.

Разом з потеплінням у четвер, 22 квітня, нагрянуть грози і дощі. Опади очікуються на півночі, заході та південному сході. В інших областях без опадів. Температура завтра +11 +17, вночі+4 + 8.

У Києві вдень +16+18, вночі +5+7, можливі грози і дощі, поривчастий вітер.

23 квітня похолодання торкнеться західних, північних і частини центральних областей. Тут +7+13 вдень і +1+6 вночі. На сході і півдні буде тепло в п'ятницю - від +10 до +18 градусів, вночі тут +5+9. Дощі очікуються по всій країні, а на півдні і сході - грози.

У Києві в п'ятницю +7+9 вдень, +1+3 вночі, похмуро, невеликий дощ.

Скрін: Погода в Україні 22-23 квітня (meteo.gov.ua)

В суботу 24 квітня нас чекають нічні заморозки - від 0 до -3 буде на Заході, півночі, Вінницькій, Житомирській, Черкаській області. Вдень тут +7+10 градусів. В інших центральних областях, на північному сході - від +8 до +13, вночі +3+6 градусів. На півдні та сході +12+18 вдень, вночі +4+8. Грози в цей день ймовірні на півночі і сході України, в інших областях буде без опадів і з проясненнями.

У Києві 24 квітня опади малоймовірні, вночі 0... -2, вдень +7+9.

Вербна Неділя, 25 квітня, також буде з нічними морозами від 0 до -3, але вже по всій Україні, крім півдня (тут +1+4). Вдень на півдні та сході +11+15, а на решті території +7+11 градусів.

Опади ймовірні на півночі, в північно-східних і північно-західних областях.

У Києві Вербна неділя буде з дощем і температурою + 8+10 вдень, 0... -2 вночі.

Скрін: Погода в Україні 24-25 квітня (meteo.gov.ua)

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує мокрий сніг в областях з опадами і мінусовою температурою.