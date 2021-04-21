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Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: "період глибокої печалі"

Новость на русском → Британія, Середа 21 квітня 2021 15:58
Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: "період глибокої печалі" Фото: Єлизавета ІІ зробила заяву у свій день народження (Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Королева Єлизавета ІІ у свій день народження зробила першу за тривалий час публічну заяву.

У своїй промові вона подякувала людям за "підтримку і доброту" після смерті її чоловіка - принца Філіпа, оскільки вона вперше відзначає день народження без нього.

Текст листа Єлизавети ІІ з'явився на сторінках королівської сім'ї (The Royal Family) в соціальних мережах.

Про що йдеться у зверненні

Єлизавета ІІ розповіла про свою печаль в 95-й день народження, який вона відзначає всього через пару днів після похорону чоловіка, додавши, що її "глибоко зворушили" добрі побажання.

Нижче наводимо весь текст свіжого звернення Єлизавети ІІ:

З нагоди мого 95-річчя сьогодні я отримала багато повідомлень з добрими побажаннями, які я дуже ціную.

Хоча ми, як сім'я, переживаємо період глибокої печалі, для всіх нас було втіхою бачити і чути, як в Сполученому Королівстві, країнах Співдружності і в усьому світі люди віддали данину поваги моєму чоловікові.

Моя сім'я і я хотіли б подякувати всім вам за підтримку і доброту, надані нам в ці дні.

Ми були глибоко зворушені і постійно будемо пам'ятати про те, що Філіп зробив такий неймовірний вплив на величезну кількість людей протягом усього свого життя.

Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: &quot;період глибокої печалі&quot;

Текст звернення Єлизавети ІІ в оригіналі (instagram.com/theroyalfamily)

Як королівський палац привітав Єлизавету ІІ

21 квітня на сторінках королівської сім'ї в Instagram і Facebook з'явився гарний знімок, на якому королева, одягнена в сливове пальто і капелюх, посміхається.

"Сьогодні 95 років від дня народження королеви. Королева народилася о 2:40 ранку 21 квітня 1926 року на Брутон-стріт, 17 в районі Мейфер, Лондон. Вона була першою дитиною герцога і герцогині Йоркських, які пізніше стали королем Георгом VI і королевою Єлизаветою. Цього року Її Величність залишається у Віндзорському замку під час королівської жалоби після смерті герцога Единбурзького", - йдеться в повідомленні.

Єлизавета II зробила заяву вперше після смерті Філіпа: &quot;період глибокої печалі&quot;

Фото: королева Єлизавета ІІ (instagram.com/theroyalfamily)

Раніше ми писали, що принц Гаррі зробив непростий вибір між Меган Маркл і Єлизаветою II.

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