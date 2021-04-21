На під'їздах до Харкова затримали автобуси з"тітушками". Готували заворушення
Служба безпеки України на під'їздах до Харкова затримала автобуси з"тітушками". За даними спецслужби, вони готували заворушення нібито з метою створити "картинку для росЗМІ".
Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Повідомляється, що в рамках масштабних антитерористичних навчань припинено проникнення на територію області декількох груп "тітушок" загальною чисельністю понад 60 осіб.
"Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, чоловіки з'їжджалися до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил для участі в протестах і масових заворушень під час чергової сесії Харківської міської ради.
"Зазначені акції мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні і створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України", - йдеться в повідомленні.
Фото: затримання автобусів з "тітушками" (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ на тлі стягування російських військ оголосила антитерористичні навчання в Харківській області.
Пізніше стало відомо, що СБУ перевели в режим підвищеної готовності по всій країні.