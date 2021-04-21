Путін пригрозив країнам у разі перетину "червоної межі" Росії
Президент Росії Володимир Путін заявив, що організатори будь-яких провокацій проти країни пошкодують "так, як давно ні про що не шкодували". Росія буде сама визначати "червоні лінії".
Про це він заявив у посланні до Ради Федерації.
За його словами, організатори будь-яких провокацій проти Росії пошкодують про це.
"Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти щодо Росії "червону межу". А де вона буде проходить Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку", - підкреслив Путін.
Разом з тим, він заявив, що Росія поводиться стримано і скромно, бачачи хамство інших країн.
Нагадаємо, у Росії пояснили посилення військ на півдні країни.
Також РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.
Крім того, у Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.