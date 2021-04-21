ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Путін пригрозив країнам у разі перетину "червоної межі" Росії

Новость на русском → Москва, Середа 21 квітня 2021 13:26
Путін пригрозив країнам у разі перетину "червоної межі" Росії Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що організатори будь-яких провокацій проти країни пошкодують "так, як давно ні про що не шкодували". Росія буде сама визначати "червоні лінії".

Про це він заявив у посланні до Ради Федерації.

За його словами, організатори будь-яких провокацій проти Росії пошкодують про це.

"Сподіваюся, нікому не прийде в голову перейти щодо Росії "червону межу". А де вона буде проходить Москва буде визначати сама в кожному конкретному випадку", - підкреслив Путін.

Разом з тим, він заявив, що Росія поводиться стримано і скромно, бачачи хамство інших країн.

Нагадаємо, у Росії пояснили посилення військ на півдні країни.

Також РБК-Україна писало, що в Держдумі РФ допустили визнання" ЛДНР " і введення російських військ на Донбас.

Крім того, у Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського про зустріч з російським лідером Володимир Путіним на Донбасі. У РФ вважають, що вона не має ніякого сенсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Україна
NEWS
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"