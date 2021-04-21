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Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон

Новость на русском → Києва, Середа 21 квітня 2021 19:32
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України підписав закон про реструктуризації валютних кредитів. Законопроект у другому читанні підтримала Верховна рада 13 квітня.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

"Повернуто з підписом від президента", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає проведення реструктуризації всіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені. Разом з тим грошові зобов'язання за такими кредитами слід конвертувати в гривню за офіційним курсом, установленим Національним банком на день реструктуризації.

Також документ продовжив на п'ять місяців дію мораторію, який забороняє банкам стягувати майно українців, надане як забезпечення по кредитах в іноземній валюті. Термін чинного мораторію до прийняття даних змін закінчувався 21 квітня.

Закон покликаний сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі по цих кредитах.

Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонено в Україні з 2011 року. Проте частина позичальників мають кредити в іноземній валюті, які були видані ще у 2006-2007 роках.

Позичальники, які не мали простроченої заборгованості за станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації згідно із законом.

Нагадаємо, у квітні народні депутати підтримали цей закон у другому читанні.

Раніше повідомлялося, що на початку жовтня 2020 року в Україні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці. Він діє в країні з 2014 року. Його продовжили до 21 квітня 2021 року.

Так, 16 липня 2020-го ВРУ прийняла закон про мораторій на стягнення за валютними кредитами.

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Новини України Політика Володимир Зеленський реструктуризация валютных кредитов Закон
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