Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради .

"Повернуто з підписом від президента", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає проведення реструктуризації всіх валютних споживчих кредитів, за якими грошові зобов'язання повністю не погашені. Разом з тим грошові зобов'язання за такими кредитами слід конвертувати в гривню за офіційним курсом, установленим Національним банком на день реструктуризації.

Також документ продовжив на п'ять місяців дію мораторію, який забороняє банкам стягувати майно українців, надане як забезпечення по кредитах в іноземній валюті. Термін чинного мораторію до прийняття даних змін закінчувався 21 квітня.

Закон покликаний сприяти відновленню платоспроможності позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі по цих кредитах.

Споживче, зокрема іпотечне, кредитування в іноземній валюті заборонено в Україні з 2011 року. Проте частина позичальників мають кредити в іноземній валюті, які були видані ще у 2006-2007 роках.

Позичальники, які не мали простроченої заборгованості за станом на 1 січня 2014 року або погасили її до дня реструктуризації, мають право скористатися умовами реструктуризації згідно із законом.