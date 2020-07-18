В Україні з'являться нові райони, а главі ОАСК повідомили про підозру: новини за 17 липня

Колаж РБК-Україна

В Україні створять 136 районів, главі Окружного адмінсуду Києва Вовку повідомили про підозру, Україна виключила ряд курортних країн з "червоного списку". Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 17 липня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні з'являться нові райони

В Україні з'являться нові райони. Верховна рада схвалила за основу і в цілому відповідну постанову Кабінету міністрів.

Зокрема, в АР Крим та областях створять 136 районів, з них 17 - на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей. При цьому існуючі 490 районів ліквідуються.

Нардепи йдуть на канікули: Разумков закрив третю сесію Ради

У п'ятницю, 17 липня 2019 року, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії парламенту.

При цьому у вівторок, 21 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради. Засідання заплановано на 12:00.

Голові Окружного адмінсуду Києва Вовку повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку. Також підозру повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Їх підозрюють, зокрема, у прийнятті замовних рішень. Крім цього Вовк, нібито, намагався захопити владу в системі судоустрою. За даними НАБУ, ОАСК прийняв рішення про відсутність коаліції у Верховній раді в 2019 році, що дало можливість розпустити парламент, для помсти діючої на той час влади.

Також Вовк, начебто, планував рішенням про заборону держслужбовцям виїжджати за кордон після проведення президентських виборів залякати і помститися колишнім чиновникам.

РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, може відключити від інтернету країну

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) зафіксувала перші спроби нового типу DDOS-атак. Вона використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку. Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, за кілька днів хакери успішно атакували десятки провайдерів по всьому світу, включно з Україною.

Безкоштовно ніхто не буде роздавати вакцину від коронавіруса, - Степанов

Президент поставив завдання міністру закордонних справ максимально рухатися в тому напрямку, щоб Україна була однією з перших країн, яка отримає вакцину від коронавірусу. Також голова МОЗ звернувся до своїх колег з Італії, Німеччини, Франції та Нідерландів, щоб Україна отримала пріоритетне право на отримання цієї вакцини.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він розповів, що у компанії АstraZeneca вже зробили попереднє замовлення вакцин кілька країн. До голів МОЗ саме цих країн він звернувся з приводу пріоритетного права України на отримання доз.

У Києві стався вибух біля метро "Шулявська", є постраждалий

У Києві ввечері, 17 липня, пролунав вибух на проспекті Перемоги. Біля входу на станцію метро "Шулявська" вибухнув невстановлений предмет. Попередньо, вибух стався у сміттєвій урні.

На місце негайно прибули підрозділи поліції та вибухотехніки, які виявили постраждалого. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували, його особу встановлюють.

РФ проводить раптову перевірку військ в округах, які межують з Україною

Російська Федерація ініціювала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів. Західний округ охоплює, у тому числі, північно-східний кордон України, Південний - Крим.

До раптової перевірки залучено 150 тис осіб, 27 тис одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Україна виключила низку курортних країн з "червоного списку"

Україна скоротила список країн "червоної зони", по прибуттю з яких необхідно проходити обсервацію або здавати тести на коронавірус. Зокрема, з цього списку виключені популярні курортні напрямки - Албанія, Єгипет і Болгарія. Оновлені списки опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

За станом на 17 липня в "червоний список" входять близько 50 країн, у тому числі, Ізраїль, Росія, Молдова, Франція, ОАЕ, Білорусь, США, Мексика та інші.

Остання незаміжня онука Єлизавети II таємно вийшла заміж за італійського магната

Британська королева Єлизавета II видала свою останню незаміжню онуку Беатріс Йоркську. 31-річна принцеса сказала "так" своєму коханому - італійському магнату Едоардо Мапеллі-Моцци.

Церемонія пройшла в таємниці від громадськості 17 липня в Віндзорському замку, пише The Sun. На скромній церемонії було лише два десятки гостей, серед яких 94-річна Єлизавета з 99-річним чоловіком принцом Філіпом, а також батько Беатріс принц Ендрю.