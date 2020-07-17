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Нардепи йдуть на канікули: Разумков закрив третю сесію Ради

Україна, П'ятниця 17 липня 2020 14:03
Нардепи йдуть на канікули: Разумков закрив третю сесію Ради
Фото: президія Верховної ради (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

При цьому парламентарії можуть зібратися на позачергове засідання ВР 21 липня

У п'ятницю, 17 липня 2019 року, відбулося останнє пленарне засідання третьої сесії Верховної Ради України. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про закриття третьої сесії парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Чергова четверта сесія ВРУ 9 скликання розпочне свою роботу у вівторок першого вересня 2020 року о 10 годині ранку. Третю сесію Верховної ради України оголошую закритою", - зазначив Разумков.

Після закриття засідання у залі прозвучав державний гімн.

Нагадаємо, парламент сьогодні схвалив за основу і в цілому постанову Кабінету міністрів про утворення нових районів в Україні: замість ліквідованих 490-та створять 136 нових.

Як писало РБК-Україна, Рада у п'ятницю також попросила посилити санкції проти Росії через голосування у Криму по правкам до Конституції Російської Федерації.

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