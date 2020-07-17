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У Києві стався вибух біля метро "Шулявська", є постраждалий

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 21:29
У Києві стався вибух біля метро "Шулявська", є постраждалий
Фото: на місці вибуху (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Особу постраждалого встановлюють

У Києві сьогодні ввечері пролунав вибух на проспекті Перемоги. Біля входу на станцію метро "Шулявська" вибухнув невстановлений предмет.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

На місце негайно прибули підрозділи поліції та вибухотехніки, які виявили постраждалого. Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували, його особу встановлюють.

Попередньо, вибух стався у сміттєвій урні.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вибухом було пошкоджено вікна станції метро. Наразі метрополітен працює у звичайному режимі, а станція відкрита для пасажирів. Кличко додав, що постраждалий чоловік отримав травму ноги.

"Постраждав перехожий - 22-річний студент. Перебуває у важкому стані", - розповів Кличко.

Нагадаємо, у Житомирі на подвір'я будинку колишнього народного депутата кинули гранату.

Також РБК-Україна писало про два вибухи у кафе Полтави.

Крім того, вибух з пожежею стався у Харківській області.

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