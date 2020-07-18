В Украине появятся новые районы, а главе ОАСК сообщили о подозрении: новости за 17 июля

Коллаж РБК-Украина

В Украине создадут 136 районов, главе Окружного админсуда Киева Вовку сообщили о подозрении, Украина исключила ряд курортных стран из "красного списка". Подробнее о том, что произошло в пятницу, 17 июля, - в материале РБК-Украина

В Украине появятся новые районы

В Украине появятся новые районы. Верховная рада одобрила за основу и в целом соответствующее постановление Кабинета министров.

В частности, в АР Крым и областях создадут 136 районов, из них 17 - на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.

Нардепы уходят на каникулы: Разумков закрыл третью сессию Рады

В пятницу, 17 июля 2019 года, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины. Спикер ВР Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента.

При этом во вторник, 21 июля, состоится внеочередное заседание Верховной рады. Заседание запланировано на 12:00.

Главе Окружного админсуда Киева Вовку сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку. Также подозрение сообщили его заместителю, еще пятерым судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Их подозревают, в частности, в принятии заказных решений. Кроме этого Вовк, якобы, пытался захватить власть в системе судоустройства.

По данным НАБУ, ОАСК принял решение об отсутствии коалиции в Верховной раде в 2019 году, что дало возможность распустить парламент, для мести действующей на то время власти. Также Вовк, якобы, планировал решением о запрете госслужащим выезжать за границу после проведения президентских выборов запугать и отомстить бывшим чиновникам.

СНБО заявил о новом типе DDOS-атак, может отключить страну от интернета

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) зафиксировал первые попытки нового типа DDOS-атак. Он используется для блокировки сетей провайдеров связи. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включительно с Украиной.

Бесплатно никто не будет раздавать вакцину от коронавируса, - Степанов

Президент поставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса. Также глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал, что у компании АstraZeneca уже сделали предзаказ вакцин несколько стран. К главам Минздрава именно этих стран он обратился по поводу приоритетного права Украины на получение доз.

В Киеве произошел взрыв возле метро "Шулявская", есть пострадавший

В Киеве 17 июля, вечером, прогремел взрыв на проспекте Победы. У входа на станцию метро "Шулявская" взорвался неустановленный предмет. Предварительно, взрыв произошел в мусорной урне.

На место немедленно прибыли подразделения полиции и взрывотехники, которые обнаружили пострадавшего. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали, его личность устанавливают.

РФ проводит внезапную проверку войск в округах, граничащих с Украиной

Российская Федерация инициировала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Западный округ охватывает, в том числе, северо-восточную границу Украины, Южный - Крым.

К внезапной проверке привлечены 150 тыс человек, 27 тыс единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Украина исключила ряд курортных стран из "красного списка"

Украина сократила список стран "красной зоны", по прибытию из которых необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус. В частности, из этого списка исключены популярные курортные направления - Албания, Египет и Болгария. Обновленные списки опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 17 июля в "красный список" входят около 50 стран, в том числе, Израиль, Россия, Молдова, Франция, ОАЭ, Беларусь, США, Мексика и другие.

Последняя незамужняя внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского магната

Британская королева Елизавета II выдала свою последнюю незамужнюю внучку Беатрис Йоркскую. 31-летняя принцесса сказала "да" своему возлюбленному - итальянскому магнату Эдоардо Мапелли-Моцци.

Церемония прошла в тайне от общественности 17 июля в Виндзорском замке, пишет The Sun. На скромной церемонии было всего два десятка гостей, среди которых 94-летняя Елизавета с 99-летним супругом принцем Филиппом, а также отец Беатрис принц Эндрю.