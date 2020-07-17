РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, може відключити від інтернету країну

Фото: вірус (РБК-Україна)

Ситуація ускладнюється відсутністю засобів швидкої протидії без втрати частини важливих сервісів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) зафіксувала перші спроби нового типу DDOS-атак. Вона використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, за кілька днів хакери успішно атакували десятки провайдерів по всьому світу, включно з Україною.

"Аналіз зібраних нами даних показав, що більшість інцидентів на перших етапах були лише підготовкою до великої скоординованої атаки, направленої на блокування доступу до сегментів інтернету на глобальному рівні", - заявив він.

Демедюк зазначив, що ситуація ускладнюється відсутністю засобів швидкої протидії без втрати частини важливих сервісів, включно з передачею відеоконтенту, інтернет-телефонії та інших.

Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки вкотре наголошують на важливості використання складних паролів.

Як зазначають у РНБО, у червні 2020 року одна з DDOS атак нового типу стала найбільшою в історії, досягнувши значення майже 780 Гбіт/сек. Через неї сталось відключення 15% всього світового інтернету та ряду магістральних провайдерів на 30 хвилин.

Нагадаємо, в Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади.

Також РБК-Україна писало, що у середині травня за хакерських атак була заблокована робота сайту уповноваженого Верховної ради з прав людини.