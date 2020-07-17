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У вівторок відбудеться позачергове засідання Ради

П'ятниця 17 липня 2020 14:19
У вівторок відбудеться позачергове засідання Ради
Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Засідання Ради почнеться в 12:00

Позачергове засідання Верховної ради відбудеться у вівторок, 21 липня. Засідання заплановано на 12:00.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

За його словами, засідання Ради тривати приблизно до 19:00.

Цю ж інформацію підтвердив голова Верховної ради Дмитро Разумков перед закриттям сесії.

"Є бажання працювати? Добре. Ваше бажання виконано. Чекаю всіх у вівторок о 12:00. Прошу не запізнюватися", - заявив він.

До порядку денного Верховної Ради включили розгляд законопроектів про "зелений" тариф, про оборонні закупівлі, про управління відходами, про розвідку та інші.

Фото: порядок денний Ради (t.me/kachuratut)

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на позачерговому засіданні можуть розглянути законопроект про "зелений" тариф.

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