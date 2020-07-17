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РФ проводить раптову перевірку військ в округах, шо межують з Україною

Росія, П'ятниця 17 липня 2020 10:44
РФ проводить раптову перевірку військ в округах, шо межують з Україною
Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: Роман Калиниченко

До перевірки залучено більше сотні тисяч військових і десятки тисяч техніки

Російська Федерація ініціювала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів. Західний округ охоплює, у тому числі, північно-східний кордон України, Південний - Крим.

Про це повідомляє ТАСС.

До раптової перевірки залучено 150 тис осіб, 27 тис одиниць озброєння і військової техніки, 414 літальних апаратів, 106 кораблів і суден забезпечення.

Мета раптової перевірки - "оцінити здатність військ забезпечити безпеку на південному заході Росії", а також для підготовки до навчання "Кавказ-2020".

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в ході раптової перевірки передбачено проведення 56 тактичних навчань.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України заявили, що не фіксують підготовку Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму.

Водночас, українська розвідка не раз повідомляла про можливий повномасштабний наступ РФ, зокрема, під час навчань "Кавказ-2020" у вересні.

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