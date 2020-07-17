Україна виключила низку курортних країн з "червоного списку"

Фото: Україна спростила подорож у деякі країни (РБК-Україна)

Албанія, Єгипет і Болгарія стали доступнішими для українських туристів

Україна скоротила список країн "червоної зони", по прибуттю з яких необхідно проходити обсервацію або здавати тести на коронавірус. Зокрема, з цього списку виключені популярні курортні напрямки - Албанія, Єгипет і Болгарія.

Оновлені списки опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

За станом на 17 липня в "червоний список" входять близько 50 країн, у тому числі, Ізраїль, Росія, Молдова, Франція, ОАЕ, Білорусь, США, Мексика та інші.

При цьому порівняно з попередніми списками цю зону покинули Албанія, Єгипет і Болгарія. Це означає, що по прибуттю з цих країн не потрібно проходити обсервацію або здавати тест для дострокового виходу з неї.

Крім того, до "зеленого списку" популярні серед українців Хорватія, Чехія, Польща, Греція, Італія, Туреччина і низка інших країн.

Фото: списки країн "червоної" та "зеленої" зони

Зазначимо, з усіх країн Європейського союзу на сьогодні свої кордони для громадян України відкрили тільки Хорватія і Болгарія.

Напередодні Брюссель оновив свої списки, на основі яких рекомендує країнам-учасницям ЄС відкривати зовнішні кордони для окремих країн. України до "зеленого списку" немає і в найближчі два тижні вона в ньому не з'явиться.

Нагадаємо, на цьому тижні уряд України схвалив зміна критеріїв для внесення країн в "червоний список" - тепер у цю зону потрапляють ті, в яких більше 50 активних випадків коронавіруса на 100 тисяч населення.

На цьому тижні Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації і тестів на COVID-19.