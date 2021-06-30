Україна вийшла в чвертьфінал Євро-2020, а постачальники газу підвищили тарифи: новини за 29 червня

Україна перемогла Швецію і вийшла в чвертьфінал Євро-2020, постачальники газу підвищили тарифи на липень, з'явилися текст законопроекту і зображення Великого герба України. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 29 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна перемогла Швецію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

Збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1 і перемогла в 1/8 фіналу Євро. Команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Англії. Перший гол Україна забила фактично в першій акцентованій атаці. Андрій Ярмоленко вирізав шикарний пас на вільного Зінченка і Олександр пробив у ворота.

Вирішальний гол у додатковий час другого екстра-тайму забив Артем Довбик, який вийшов на заміну вже в екстра-таймі.

Постачальники газу підвищили тарифи на липень: скільки коштує "блакитне паливо"

Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У липні ціні зросли, проте річні тарифні плани не змінилися та залишаються значно вигіднішими.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, доходять до 15,5 грн за кубометр.

Кравчук переніс операцію на серці

Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Подробиці наразі не розголошуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. "Провели (операцію - ред.). Але він просив не розголошувати подробиці", - розповів Арестович.

З'явилися текст законопроекту та зображення Великого герба України

На сайті Верховної ради опублікували текст запропонованого президентом Володимиром Зеленським законопроекту про Великий державний герб України. Також опубліковане зображення цього герба.

Так, головним елементом Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) на щиті, а над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту. Щит з малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) та воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини.

В Раді сталася сутичка Тищенка та Куницького

Народний депутат Микола Тищенко та Олександр Куницький влаштували конфлікт у їдальні Верховної Ради, який супроводжувався вибиванням телефону та образами. У мережі з'явилося відео інциденту, а "Слуги народу" дають події різні оцінки.

Сам Тищенко запевняє, що ніякої бійки в парламенті не було. В свою чергу Куницький заявляв, що на нього напав Тищенко в стінах Ради, повали його на підлогу і бив, а сталося це нібито через опубліковану статтю про побори з моряків.

Росія б'є антирекорди з добової смертності від коронавірусу

За добу від коронавірусу в Росії померли 652 особи. Це новий максимум з початку пандемії. Повідомляється, що до цього максимум було зафіксовано 24 грудня 2020 року, коли було оголошено про смерть від коронавірусу 635 осіб.

При цьому антирекорд смертності оновив і Санкт-Петербург, де за добу померло 119 хворих. У Москві померла 121 особа, далі за показниками йдуть Нижегородська і Іркутська області, Бурятія та Краснодарський край.

Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на найближчі дні

Погода в Україні найближчими днями буде переважно спекотною, місцями очікуються грозові дощі. Під кінець тижня опади пройдуть у всіх регіонах.

30 червня дощі з грозами очікуються на заході та місцями на півдні України. Денна температура повітря підніметься до +32, прохолодніше буде на сході, де прогнозується до +28.