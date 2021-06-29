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Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

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Вівторок 29 червня 2021 13:27
Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень Фото: по всій Україні очікуються грозові дощі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні найближчими днями буде переважно спекотною, місцями очікуються грозові дощі. Під кінець тижня опади пройдуть у всіх регіонах.

Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.

30 червня

Завтра дощі з грозами очікуються на заході та місцями на півдні України. Денна температура повітря підніметься до +32, прохолодніше буде на сході, де прогнозується до +28.

Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

Фото: прогноз погоди на 30 червня

1 липня

У четвер дощі накриють майже всю країну, сухо буде тільки на сході, в Херсонській області та в Криму. На заході, півночі та центрі України вдень до +29, на сході та півдні до +30.

Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

Фото: прогноз погоди на 1 липня

2 липня

Така ж ситуація з опадами збережеться і в п'ятницю. На заході вдень від +23 до +28, на півночі від +27 до +30, в центральній частині від +28 до +31, на півдні від +25 до +31, на сході від +29 до + 32.

Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

Фото: прогноз погоди на 2 липня

3 липня

Вихідні в Україні почнуться з грозових дощів по території всієї країни. Прохолодніше буде на заході, де денна температура складе від +23 до +28. В інших регіонах очікується близько +30 і вище.

Спека, грози та дощі майже по всій Україні: прогноз погоди на тиждень

Фото: прогноз погоди на 3 липня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в найближчі дні над західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

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