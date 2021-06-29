ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Постачальники газу підвищили тарифи на липень: скільки коштує "блакитне паливо"

Новость на русском →
Україна, Вівторок 29 червня 2021 16:51
Постачальники газу підвищили тарифи на липень: скільки коштує "блакитне паливо" Фото: ціни на газ за значно зросли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У липні ціні зросли, проте річні тарифні плани не змінилися та залишаються значно вигіднішими.

Про це повідомляє профільне видання "Газправда", яке займається ціновим моніторингом.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Декілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, доходять до 15,5 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 гривень (у червні - 11,94 гривень за кубометр).

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Читайте РБК-Україна в Google News
газ Нафтогаз України Ціна на газ
NEWS
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом