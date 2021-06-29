Постачальники газу підвищили тарифи на липень: скільки коштує "блакитне паливо"

Газопостачальні компанії оприлюднили на своїх сайтах місячні тарифи на газ для населення. У липні ціні зросли, проте річні тарифні плани не змінилися та залишаються значно вигіднішими.

Про це повідомляє профільне видання " Газправда ", яке займається ціновим моніторингом.

У липні базові річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Декілька компаній пропонує річний тариф нижче 8 гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр.

Більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр. Але 19 постачальників продаватимуть клієнтам з річними тарифними планами кубометр палива за ціною від 10 грн і до 13,50 грн.

Тим часом місячні ціни, які компанії пропонують на липень, доходять до 15,5 грн за кубометр.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила місячний тариф на липень на рівні 13,13 гривень (у червні - 11,94 гривень за кубометр).