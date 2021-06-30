Украина вышла в четвертьфинал Евро-2020, а поставщики газа повысили тарифы: новости за 29 июня

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020, поставщики газа повысили тарифы на июль, появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины. Подробнее о том, что произошло во вторник, 29 июня, - в материале РБК-Украина

Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии.Первый гол Украина забила фактически в первой акцентированной атаке. Андрей Ярмоленко вырезал шикарный пас на свободного Зинченко и Александр пробил в ворота.

Решающий гол в добавочное время второго экстра-тайма забил Артем Довбык, который вышел на замену уже в экстра-тайме.

Поставщики газа повысили тарифы на июль: сколько стоит "голубое топливо"

Газоснабжающие компании обнародовали на своих сайтах месячные тарифы на газ для населения. В июле цены выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

В июле базовые годовые фиксированные цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр.Большинство компаний установило цены до 9 грн за кубометр. Между тем, месячные цены, которые компании предлагают на июль, доходят до 15,5 грн за кубометр.

Кравчук перенес операцию на сердце

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Подробности пока не разглашаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. "Провели (операцию - ред.). Но он просил не разглашать подробности", - рассказал Арестович.

Появились текст законопроекта и изображение Большого герба Украины

На сайте Верховной рады опубликовали текст предложенного президентом Владимиром Зеленским законопроекта о Большой Государственный герб Украины. Также опубликовано изображение этого герба.

Так, главным элементом Большого герба является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) на щите, а над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит с малым гербом держат лев (герб Галицко-Волынского княжества) и воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины.

В Раде произошла потасовка Тищенко и Куницкого

Народные депутаты Николай Тищенко и Александр Куницкий устроили конфликт в столовой Верховной Рады, который сопровождался выбиванием телефона и оскорблениями. В сети появилось видео инцидента, а "Слуги народа" дают произошедшему разные оценки.

Сам Тищенко заверяет, что никакой драки в парламенте не было. В свою очередь Куницкий заявлял, что на него напал Тищенко в стенах Рады, повали его на пол и бил, а произошло это якобы из-за опубликованной статьи о поборах с моряков.

Россия бьет антирекорды по суточной смертности от коронавируса

За сутки от коронавируса в России умерли 652 человека. Это новый максимум с начала пандемии. До этого максимум был зафиксирован 24 декабря 2020 года, когда было объявлено о смерти от коронавируса 635 человек.

При этом антирекорд смертности обновил и Санкт-Петербург, где за сутки скончалось 119 больных. В Москве умер 121 человек, далее по показателям идут Нижегородская и Иркутская области, Бурятия и Краснодарский край.

Жара, грозы и дожди почти по всей Украине: прогноз погоды на ближайшие дни

Погода в Украине в ближайшие дни будет преимущественно жаркой, местами ожидаются грозовые дожди. Под конец недели осадки пройдут во всех регионах.

30 июня ожди с грозами ожидаются на западе и местами на юге Украины. Дневная температура воздуха поднимется до +32, прохладнее всего будет на востоке, где прогнозируется до +28.