З'явилися текст законопроекту та зображення Великого герба України

На сайті Верховної ради опублікували текст запропонованого президентом Володимиром Зеленським законопроекту про Великий державний герб України . Також опубліковане зображення цього герба.

Про це йдеться на інформаційному порталі ВР .

Запропонований президентом Великий герб України:

Так, головним елементом Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) на щиті, а над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит з малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) та воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини.

Варіанти та схематичне зображення Великого герба України:

Де використовуватимуть Великий герб України

Згідно з текстом законопроекту, Великий герб України обов’язково відтворюється на:

офіційних символах президента України;

великій державній печатці України;

печатках президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного суду України, Верховного Суду;

фасаді будівлі резиденції президента України у Києві;

фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного Суду;

залі засідань ВР;

грошових знаках України за рішенням Національного банку України.

Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.

Де не можна використовувати Великий герб України

Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки. Також забороняється відтворювати зображення Великого герба:

у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб;

у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього;

з розміщенням на ньому написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту.

"За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення установлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом", - йдеться в документі.