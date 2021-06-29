З'явилися текст законопроекту та зображення Великого герба України
На сайті Верховної ради опублікували текст запропонованого президентом Володимиром Зеленським законопроекту про Великий державний герб України. Також опубліковане зображення цього герба.
Запропонований президентом Великий герб України:
Так, головним елементом Великого герба є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний герб України) на щиті, а над щитом - зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту.
Щит з малим гербом тримають лев (герб Галицько-Волинського князівства) та воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).
Під щитом - стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини.
Варіанти та схематичне зображення Великого герба України:
Де використовуватимуть Великий герб України
Згідно з текстом законопроекту, Великий герб України обов’язково відтворюється на:
- офіційних символах президента України;
- великій державній печатці України;
- печатках президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, Конституційного суду України, Верховного Суду;
- фасаді будівлі резиденції президента України у Києві;
- фасадах будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного Суду;
- залі засідань ВР;
- грошових знаках України за рішенням Національного банку України.
Великий герб може використовуватися фізичними та юридичними особами, але з дотриманням встановлених законом вимог.
Де не можна використовувати Великий герб України
Великий герб не можна використовувати як власну символіку органам держвлади, територіальним громадам, символіку районів і областей або як елемент такої символіки. Також забороняється відтворювати зображення Великого герба:
- у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб;
- у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
- у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього;
- з розміщенням на ньому написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту.
"За публічну наругу над Великим гербом України, а також порушення установлених цим законом вимог щодо використання Великого герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом", - йдеться в документі.
Нагадаємо, законопроект про Великий герб України був внесений в парламент главою держави у понеділок, 28 червня.