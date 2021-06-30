Україна перемогла Швецію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020
Збірна України перемогла Швецію і перемогла в 1/8 фіналу Євро. Команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Англії.
Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Матч починався під знаком націленості шведів на атаку і готовність високо зустрічати Україну при її виході з захисту. Швеція навіть встигла створити пару моментів у стартовому відрізку поєдинку.
Але потім, фактично в першій акцентованій атаці Україна забила. Андрій Ярмоленко вирізав шикарний пас на вільного Зінченка і Олександр пробив у ворота. Воротар Швеції Робін Ольсен не потягнув. 1: 0 для України.
Після цього тиск Швеції посилився. Особливо виділявся активністю Еміль Форсберг. Він у підсумку і забив під кінець першого тайму гол у відповідь. За допомогою рикошету від Сидорчука, м'яч залетів у ворота і Бущан не зміг на нього добре відреагувати.
У другому таймі команди мали ряд шансів забити другий гол, включаючи удари в штанги. Але основний час завершився нічиєю 1:1.
Вирішальний гол у додатковий час другого екстра-тайму забив Артем Довбик, який вийшов на заміну вже в екстра-таймі.
В 1/4 фіналу Україна зіграє зі збірною Англії, яка сьогодні обіграла Німеччину.
З перемогою привітав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.
"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:
Ми вболівали за вас усією душею!
Ми дякуємо Вам від усього серця!
Ми пишаємося вами всією країною!",- сказано в повідомленні президента.