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Україна перемогла Швецію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

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Глазго, Середа 30 червня 2021 00:34
Україна перемогла Швецію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020 Фото: Артем Довбик святкує переможний гол (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна України перемогла Швецію і перемогла в 1/8 фіналу Євро. Команда Андрія Шевченка зіграє проти збірної Англії.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Матч починався під знаком націленості шведів на атаку і готовність високо зустрічати Україну при її виході з захисту. Швеція навіть встигла створити пару моментів у стартовому відрізку поєдинку.

Але потім, фактично в першій акцентованій атаці Україна забила. Андрій Ярмоленко вирізав шикарний пас на вільного Зінченка і Олександр пробив у ворота. Воротар Швеції Робін Ольсен не потягнув. 1: 0 для України.

Після цього тиск Швеції посилився. Особливо виділявся активністю Еміль Форсберг. Він у підсумку і забив під кінець першого тайму гол у відповідь. За допомогою рикошету від Сидорчука, м'яч залетів у ворота і Бущан не зміг на нього добре відреагувати.

У другому таймі команди мали ряд шансів забити другий гол, включаючи удари в штанги. Але основний час завершився нічиєю 1:1.

Вирішальний гол у додатковий час другого екстра-тайму забив Артем Довбик, який вийшов на заміну вже в екстра-таймі.

В 1/4 фіналу Україна зіграє зі збірною Англії, яка сьогодні обіграла Німеччину.

З перемогою привітав у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:
Ми вболівали за вас усією душею!
Ми дякуємо Вам від усього серця!
Ми пишаємося вами всією країною!",- сказано в повідомленні президента.

Україна перемогла Швецію і вийшла до чвертьфіналу Євро-2020

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Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
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