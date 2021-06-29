ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кравчук переніс операцію на серці

Новость на русском →
Київ, Вівторок 29 червня 2021 23:33
Кравчук переніс операцію на серці Фото: Леонід Кравчук, перший президент України (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський

Перший президент України та глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Подробиці наразі не розголошуються.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Провели (операцію - ред.). Але він просив не розголошувати подробиці", - розповів Арестович.

Зазначимо, Леоніду Кравчуку 87 років. Станом на сьогодні він очолює делегацію України в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, у четвер 24 червня Кравчук в ефірі одного з ток-шоу розповідав про те, що Росія в ТКГ висуває ультиматуми українській стороні.

А 23 червня Кравчук брав участь у загальному засіданні ТКГ у відеоформаті.

Читайте РБК-Україна в Google News
операция Кравчук
NEWS
Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Україна - Швеція: онлайн матчу 1/8 фіналу Євро-2020
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом