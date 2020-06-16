Україна відновила авіасполучення, а Стерненко відправили під домашній арешт: новини за 15 червня

Колаж РБК-Україна

Одеському активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід, Україна відновила авіасполучення, а карантин можуть посилити. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 15 червня, - в матеріалі РБК-Україна

Стерненко відправили під домашній арешт

Одеському активісту Сергію Стерненко обрали запобіжний захід. Суд відправив його на цілодобовий домашній арешт на 60 днів. Також суд відхилив клопотання про взяття Стерненка на поруки.

Під будівлею суду зібралися сотні людей, щоб підтримати Стерненка. Відбулося кілька зіткнень, в результаті яких затримали п'ять активістів, при цьому двох поліцейських, які застосували силу до демонстрантів, відсторонили від обов'язків.

Нагадаємо, в травні 2018 року на Стерненко напали двоє чоловіків. В результаті нападу, активіст вдарив одного з нападників ножем у груди, чоловік помер через декілька хвилин. 11 червня 2020 року Стерненко повідомили про підозру у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї.

Карантин можуть посилити: Кабмін готує нові зміни

Український уряд готує чергові зміни щодо карантинних обмежень. Для регіонів готують документ з умовами для посилення карантину.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та десять областей досі не готові до ослаблення карантину; у всіх цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків коронавірусу за останні сім днів на 100 тисяч населення.

МОЗ визначив країни "червоної зони" по COVID-19: список

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" опинилися півсотні держав.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонслужби.

Так, зі значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання становить більше ніж 40 осіб на 100 тисяч населення.

Хабар Холодницькому: суд арештував всіх трьох фігурантів, але одного відпустили під заставу

ВАКС обрав запобіжні заходи всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро та САП.

Вчора вранці стало відомо про арешт діючого чиновника, заступника голови податкової Києва Миколу Ільяшенка. ВАКС відправив його за грати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави. Вдвічі меншу заставу (40,4 млн гривень) і аналогічний термін тримання під вартою застосували щодо юриста Burisma - компанії, афільованої з екс-міністром екології Миколою Злочевським, - Андрія Кіча. Екс-чиновницю ДФС відправили за грати з можливістю внесення понад 120 млн гривень застави.

Пізніше стало відомо, що за Андрія Кічу внесли заставу.

Україна відновила авіасполучення: куди можна полетіти на цьому тижні

Вчора, 15 червня, в Україні відновили міжнародні регулярні пасажирські перевезення. Перший рейс Мінськ-Київ прийняв сьогодні аеропорт "Бориспіль".

Про це голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій написав на своєму Telegram-каналі.

Він запевнив, що всі пункти пропуску в аеропортах відкрито. Названо рейси, якы планують відглвити на цьому тижні.

Верховний суд закрив справу Суркісів проти ПриватБанку

Велика палата Верховного суду закрила провадження у справі про вклади сім'ї Суркісів у державному "ПриватБанку". Таким чином, суд скасував рішення нижчих інстанцій про стягнення грошових коштів з "ПриватБанк" на користь сім'ї Суркісів.

Про це в Facebook написав міністр юстиції Денис Малюська. "Велика палата Верховного Суду припинила провадження у справі Суркісів". Проблема як мінімум відкладається. Чекаємо тексти постанов", - написав Малюська.

ЗНО можуть перенести: названа дата

У Міністерстві освіти і науки працюють над тим, щоб сесія Зовнішнього незалежного оцінювання пройшла у встановлені терміни. Однак не виключено, що вона може бути перенесена на серпень або відбудуться в режимі онлайн.

Про це заявила в. о. міністра освіти України Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24".

У Києві сильний вітер повалив дерева в трьох районах: фото наслідків стихії

У Києві в понеділок, 15 червня, розбушувалася негода. Мало того, що столицю накрила сильна злива з градом, так ще вітер завалив кілька дерев в трьох районах міста.

Дерева не витримали шквального вітру у Шевченківському, Оболонському і Подільському районі. Працівники КП УЗН Шевченківського району нарахували 8 зламаних і повалених дерев (фото).

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