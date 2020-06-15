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Хабар Холодницькому: суд арештував всіх трьох фігурантів

Новини » Надзвичайні події     15.06.2020 - 16:10
Хабар Холодницькому: суд арештував всіх трьох фігурантів
Фото: Холодницький, Ситник і 6 млн доларів (facebook.com/sap.gov.ua)

Загальна сума застави склала понад 244 млн гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі про хабар керівникам антикорупційних органів. Екс-чиновницю ДФС відправили за грати з можливістю внесення понад 120 млн гривень застави.

Про це повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Таким чином, ВАКС обрав запобіжні заходи всім трьом підозрюваним у підкупі керівництва Національного антикорупційного бюро та САП.

Сьогодні вранці стало відомо про арешт діючого чиновника, заступника голови податкової Києва Миколу Ільяшенка. ВАКС відправив його за грати на 2 місяці з альтернативою внесення 84,08 млн гривень застави.

Вдвічі меншу заставу (40,4 млн гривень) і аналогічний термін тримання під вартою застосували щодо юриста Burisma - компанії, афільованої з екс-міністром екології Миколою Злочевським, - Андрія Кіча.

"Колишній керівниці одного з департаментів ДФС України обрано тримання під вартою і заставу у розмірі 120,024 млн гривень", - повідомили у САП.

Перших двох підозрюють у пособництві при наданні хабара службовій особі, екс-керівницю департаменту ДФС - у пропозиції, обіцянці або наданні хабара службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

Нагадаємо, першому підозрюваному у справі про хабар Холодницькому запобіжний захід обрали учора ввечері.

Зазначимо, за даними НАБУ, до злочину можуть бути причетні працівники Генеральної прокуратури.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України НАБУвзяткаНазар ХолодницкийСАП
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