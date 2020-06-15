Україна відновила авіасполучення: куди можна полетіти на цьому тижні

Фото: аеропорт (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всі пункти пропуску в аеропортах відкрито

Вже з сьогоднішнього дня в Україні відновили міжнародні регулярні пасажирські перевезення. Перший рейс Мінськ-Київ прийняв сьогодні аеропорт "Бориспіль".

Про це голова Міністерства інфраструктури Владислав Криклій написав на своєму Telegram-каналі.

Він запевнив, що всі пункти пропуску в аеропортах відкрито. На цьому тижні планують відновити рейси:

Lufthansa за маршрутом: Франкфурт - Київ(Б) - Франкфурт

KLM за маршрутом: Амстердам - Київ(Б) - Амстердам

SWISS International Airlines: Цюрих - Київ(Б) - Цюрих

Belavia: Мінськ - Київ(Б) - Мінськ

З 16 червня з України до Австрії, Латвії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великобританії планує літати Wizz Air Hungary.

З 21 червня - Ryanair з Києва до Барселони, Мадриду та Кракова (дозволи на здійснення рейсів очікуються).

З 22 червня виконувати регулярні міжнародні рейси планують українські авіакомпанії.

Зазначимо, з сьогоднішнього дня українці вже можуть полетіти в Албанію, США, Туреччину, Велику Британію.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припинила продаж квитків на майже всі рейси до 1 серпня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна